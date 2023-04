Prins în flagrant când lua bani pentru un permis de conducere. Un instructor auto din Teleorman s-a ales cu dosar penal

"La data de 19.04.2023, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Teleorman, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, au realizat prinderea în flagrant a unei persoane care are calitatea de instructor auto, imediat după ce a primit o sumă de bani de la un cursant al unei şcoli de şoferi, lăsându-l să creadă că îi poate facilita obţinerea permisului de conducere", precizează comunicatul de presă transmis de Direcţia Generală Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Teleorman.



Instructorul auto a primit suma de 500 de euro de la cursantul în cauză, în schimbul traficării unei presupuse influenţe asupra poliţiştilor examinatori din cadrul Serviciului regim permise şi înmatriculări Teleorman, astfel încât persoana în cauză să promoveze proba practică pentru obţinerea permisului de conducere.



"Instructorul auto a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă", se mai arată în comunicatul menţionat.

