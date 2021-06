Primul caz uman de gripă aviară H10N3, descoperit în China

Potrivit Globaltimes.cn, China a raportat primul caz de infecție cu H10N3 la om, însă „nu există dovezi că transmisia se face de la om la om”. Situația a apărut în povincia chineză Jiangsu, iar autoritățile sanitare din China au anunțat că este vorba despre o transmitere ocazională de la păsări la om, iar riscul răspândirii este extrem de scăzut.

Pacientul este un bărbat de 41 de ani din Zhenjiang, oraș cu peste trei milioane de locuitori. Acesta a dezvoltat febră și alte simptome asociate pe 23 aprilie 2021 și a fost internat într-un centru medical pe 28 aprilie, se arată din informațiile oficiale publicate de Comisia Națională de Sănătate a Chinei.

Analiza genetică a virusului obținut de la pacient a arătat că acesta a fost testat pozitiv cu H10N3, primul caz uman de acest fel. Secvențierea totală a identificat că virusul aviar nu are capacitatea de a infecta oamenii în mod eficient.

„Niciun caz de H10N3 nu a fost raportat în întreaga lume, iar virusul H10N3 este un slab patogen printre păsări. Acest caz este o transmitere ocazională între specii, de la păsări la oameni, iar riscul unei epidemii la nivel larg este foarte, foarte scăzut”, a mai transmis Comisia.

H10N3 este un subtip al virusului Influenza A, cunoscut drept și virusul gripei aviare. H10N3 este în mod normal letal pentru păsările domestice și sălbatice, fiindcă se poate răspândi prin picăturile respiratorii printre animale, la fel ca gripa normală sau Covid-19. Aceste informații vin de la directorul adjunct al Departamentului de biologie patogenă al Universității din Wuhan, Yang Zhanqiu.

Nu se știe cum s-a infectat persoana de 41 de ani, însă cel mai probabil a intrat în contact cu o pasăre vie și bolnavă de H10N3. Situația nu este una singulară, fiindcă Rusia a confirmat primul caz de infectare umană cu Influenza A(H5N8) în februarie.

