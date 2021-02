Primul video și primele sunete capturate de pe Marte

NASA dă publicității primul video și primul sunet de pe Marte. Agenția va împărtăși videoclipul capturat de camerele de pe roverul Perseverance, care va arăta pentru prima dată perspectiva unei nave spațiale care aterizează pe Marte, scrie CNN.

În timp ce navele spațiale anterioare au trimis înapoi „filme”, care sunt într-adevăr doar imagini îmbinate în formă GIF, Perseverance are camere cu capacitate video. În total, rover-ul are 23 de camere, care includ și capacități de zoom și culoare.

Este posibil ca videoclipul să includă audio captat de unul dintre cele două microfoane ale roverului, care a fost pornit pentru a auzi sunetele de coborâre și aterizare.

Un moment istoric

Roverul a aterizat pe Marte joi, 18 februarie. După aterizare, rover-ul a retransmis datele și imaginile folosind Mars Reconnaissance Orbiter, care înconjoară planeta din 2006.

Primele imagini alb-negru ale locului de aterizare ale rover-ului au fost disponibile aproape imediat. Vinerea trecută au fost distribuite primele imagini color.

”Acum că ați văzut Marte, auziți-l. Luați niște căști și ascultați primele sunete capturate de unul dintre microfoane”, au scris oficialii NASA pe contul de Twitter al roverului Persevere.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. ????https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021