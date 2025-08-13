Primele imagini cu evadatul de la Penitenciarul Mărgineni. A fost prins - VIDEO în articol

Data actualizării: | Data publicării:

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Evadatul de la Penitenciarul Mărgineni a fost prins.

Bărbatul care a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni a fost prins în judeţul Prahova, a anunțat Administrația Națională a Penitenciarelor.

"Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43 deținutul  Milosiu Ion,  în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare  din cadrul  unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Reamintim că deținutul a părăsit penitenciarul în data de 12.08.2025, în jurul orei 18:00.

Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea  dispunerii măsurilor legale.

Reiterăm faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea  de evadare şi se pedepsește conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Conducerea Penitenciarului Mărgineni mulțumește pentru sprijin tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanților mass-media, precum și cetățenilor care au oferit informații ce au condus la capturarea deținutului", se arată într-un comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

