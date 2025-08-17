Primele alegeri fără președintele acuzat de sex cu un minor. Baricadat în propriul său ”stat independent”

După trei mandate prezidențiale și 20 de ani la putere, prin intermediul partidului pe care l-a condus, fostul președinte Evo Morales și-a fondat un ”stat independent”, într-o regiune cunoscută ca principalul furnizor de frunze de coca din America de Sud.

Duminică au loc alegeri în Bolivia, sondajele arătând că Mișcarea pentru Socialism (MAS), la guvernare din 2005, nu va reuși să-și trimită un reprezentant în turul al doilea, programat în octombrie. Evo Morales, președintele MAS, a fost ales în 2005 ca primul președinte indigen al Boliviei, o națiune mult timp dominată de o elită bogată și albă.

În timpul celor trei mandate ale sale, MAS a reușit reducerea sărăciei și investiții masive în infrastructură, educație și sănătate. Dar, încercarea de a obține al patrulea mandat, în 2019, a declanșat proteste în masă, reprimate cu sute de victime, acuzații de fraudă electorală și o criză soluționată de Justiție, care l-a oprit pe Morales să mai candideze.

În 2020, ministrul de Finanțe din guvernul Morales a câștigat președinția, dar între cei doi au apărut divergențe, MAS fiind divizat între loialiștii fostului președinte și susținătorii celui în funcție. Morales a fost acuzat de trafic de carne vie, sex cu o minoră și fraude, refugiindu-se în străinătate și apoi în regiunea sa natală, Chapare, unde autoritatea guvernului central e prea slabă pentru a fi arestat. Morales a negat toate acuzațiile, considerate o metodă de intimidare politică.

În cursa care începe duminică, doi politicieni de dreapta - un om de afaceri , Samuel Doria Medina, și un fost președinte conservator, Jorge 'Tuto' Quiroga - conduc sondajele, aceasta fiind prima confruntare electorală, din 2002 încoace, când Evo Morales sau un intermediar al lui Morales nu va fi pe buletinul de vot.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News