Primăria Braşov, greşeală a la Clotilde Armand. A reziliat contractul cu firma care se ocupa de parcări, iar acum e bună de plată

Firma care concesionase serviciul de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din Braşov a dat în judecată primăria, după ce contractul a fost reziliat unilateral şi a câştigat. Acum, administraţia publică trebuie să achite un milion de lei despăgubiri, dar şi taxe şi onorarii în valoare de aproximativ 40.000 lei.

Procesul a pornit în 2021, iar prima decizie a venit în septembrie 2022, când instanţa a decis în favoarea firmei P&P SRL

”Admite cererea formulată de partea reclamantă SC P&P SRL, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Braşov. Anulează Adresa nr.48473/07.05.2021, reprezentând declaraţia de reziliere a Contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al municipiului Braşov nr.279/87517/04.09.2020 Obligă pârâtul la plata către reclamantă a daunelor interese în cuantum de 938.595 lei, reprezentând prejudiciul suferit în perioada 08.05.2021 – 30.06.2021”, a fost soluţia pronunţată de Tribunalul Covasna.

Primăria Braşov a contestat decizia, dar Curtea de Apel Braşov a respins definitiv recursul joi, 2 februarie 2023.

Primarii USR reziliază, iar apoi pierd procesele. Cazurile Clotilde Armand şi Dominic Fritz

Situaţia de la Braşov aduce aminte de procesele intentate de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, operatorului de salubritate Romprest. În 2021, spre exemplu, Clotilde Armand a pierdut procesul în care denunţa preţurile practicate de Romprest în perioada 2016-2019, instanţa admiţând că acestea au fost corecte. VEZI AICI MAI MULTE

Dar probleme cu gunoiul din Sectorul 1 nu s-au rezolvat nici în 2023. Asta pentru că începând cu 29 ianuarie, Romprest nu mai are unde să ducă gunoiul adunat din Sectorul 1, din cauza unei semnături pe care primarul nu a dat-o.

Romprest a informat-o în scris pe Clotilde Armand privind blocajul predării deșeurilor către operatorii de tratare / sortare a deșeurilor solide colectate separat și transportate separat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1. VEZI AICI MAI MULTE

Dar Clotilde Armand nu este singura. Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a pierdut definitiv un proces cu mai mulţi angajaţi ai primăriei care fuseseră daţi afară. Aceştia şi-au câştigat dreptul de a fi reinstalaţi pe posturi, iar primăria va trebui să le plătească şi mai multe salarii.

"Respinge recursul declarat recursul formulat de recurenţii-pârâţi Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Primarul Municipiului Timişoara împotriva sentinţei civile nr. 535/14.06.2022, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 4507/30/2021, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi: Toc Mirela Adriana, Rogobete Alexandru, Suciu Marius Ilie, Chiş Culiţă, Petrovici Ilie Cosmin, Borcsi Gabriela Violeta, Purdea Doina Violeta, Cheţa Vlad Raul, Cioca Vasile Florin Alexandru, Nadinov Paul, Bandrabur Andrei, Prodan Cristina, Colojoară Adrian Petru, Aştefănoaie Mioara Vasilica, Crişovan Florian Adrian, Aurelian Rodica, Colongin Cosmin Claudiu, Bucăţea Lavinia Raluca, Mara Mircea, Hoarcă Cristian, Caragiov Cristian, Chiu Sergiu Daniel, Bere Semeredi Adrian Amedeo, Tischer Elena, Bere Semeredi Iudit, Vâlceanu Mihai, Munteanu Oana Cristina, Goşa Mirela, Belu Alina, Georgiu Ana, Cipu Păun Mirela, Aldea Adrian, reprezentaţi de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Timişoara şi din Serviciile aflate în Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Obliga recurentii-parati Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara la plata cheltuielilor judiciare efectuate de reclamanti in recurs, respectiv la plata sumelor de: – 5.000 lei (RON) catre reclamantul intimat Petrovici Ilie Cosmin; – 5.950 lei (RON) catre reclamantii intimati reprezentati de Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Timisoara si din Serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara; – 9.520 lei (RON) catre reclamantul intimat Chis Culita(…).

Prezenta hotarare este definitiva cu privire la restul solutiilor dispuse in cauza. In temeiul art. 396 alin. 2 Cod de procedura civila (aprobat prin Legea nr. 134/2010), pronuntarea s-a facut prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei la data de 21.12.2022", se arata in sentinţa definitivă dată de Curtea de Apel Timisoara, în luna decembrie.

Iar la toate astea se adaugă şi procesul de aproape 5 miliarde de dolari de la Washington în cazul Roşia Montană, unde compania canadiană Gabriel Resources cere despăgubiri statului român pentru că proiectul minier nu a fost avizat la timp.

"În ciuda declarației Tribunalului că ar pronunța o hotărâre în 2022, nu există nici un termen specificat în Regulamentul ICSID aplicabil în acest caz. În plus, este posibil ca Tribunalul să solicite o etapă procedurală suplimentară înainte de emiterea unei hotărâri. Orice hotărâre poate face obiectul unei cereri de anulare (deși o astfel de cerere de anulare poate fi formulată doar pentru motive foarte limitate în temeiul Regulamentului ICSID)”, arată ultimul raport financiar al Gabriel Resources, din august 2022.

