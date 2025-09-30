În intervenția sa, Raluca Sîmbotin a contextualizat situația economică și demografică a României, evidențiind provocările care pun presiune asupra sistemului de sănătate. „Avem într-adevăr un deficit, sperăm că o să ajungem la 8,4%, dar avem și o populație îmbătrânită. Până în 2050 vom ajunge la 30% din populație cu vârsta de peste 65 de ani, fenomen care va amplifica semnificativ povara bolilor transmisibile și netransmisibile”, a declarat Raluca Sîmbotin.

Impactul bolilor prevenibile asupra societății și economiei a fost un alt punct central al intervenției. Vorbind despre cancerul de col uterin, aceasta a subliniat pierderile economice asociate infecției cu HPV: „44 de milioane de euro pierderi economice au fost înregistrate de România din cauza deceselor provocate de cancere asociate cu HPV. Cred că este important să avem în continuare Ministerul Finanțelor ca partener de dialog”.

Raluca Sîmbotin a salutat totodată eforturile Ministerului Sănătății de a trece de la o abordare reactivă la una proactivă, eficientizând alocarea resurselor. Aceasta a subliniat și oportunitățile oferite de cadrul european de guvernanță economică: „Avem o oportunitate noi, ca țară, ca în planul fiscal structural pe termen mediu să introducem prevenția ca investiție. Cred că există și avantaje pentru noi, o flexibilizare fiscală extinsă, o perioadă în care trebuie să atingem ținta de deficit de până la șapte ani, ceea ce cred că poate oferi României un spațiu de manevră în ceea ce privește alocările financiare în sănătate”.

Pe plan european, Comisia Europeană sprijină acțiuni comune de prevenție prin programul EU4Health. „Am văzut o acțiune comună dedicată prevenirii cancerelor evitabile prin vaccinare, un proiect coordonat de OCDE. Sper că și România va fi parte din acest demers”, a adăugat Raluca Sîmbotin.

Un alt mesaj important transmis de Raluca Sîmbotin a vizat colaborarea între actorii din sănătate. Ea a subliniat că este nevoie de implicarea întregii comunități medicale și a autorităților: „Bineînțeles că medicii de familie joacă un rol important, dar este important să aducem alături și comunitatea medicală formată din alți specialiști, poate și asistenții medicali comunitari, asistenții medicali în general, farmaciștii, autoritățile locale, cele județene, organizațiile neguvernamentale”.

Pentru a ilustra eficiența unor strategii de prevenție, Raluca Sîmbotin a oferit exemple concrete legate de vaccinarea anti-HPV: „M-am uitat la evoluția din ultima perioadă. Clujul se află la o rată de vaccinare de 30%. Bucureștiul, 28,5%, Timișul, 17%. Peste media de 12% de la nivel național. În aceste orașe am văzut o mobilizare a comunității și o colaborare intersectorială. Recent a fost lansată inițiativa HPV Free City atât la Cluj, cât și la Timișoara, promovând o bună colaborare între autorități locale, medici, asistenți medicali, farmaciști și societatea civilă”.

În final, Raluca Sîmbotin a subliniat că mobilizarea comunității la nivel național poate accelera progresul în prevenție și implementarea măsurilor adoptate de autorități.