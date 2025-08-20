Premieră medicală în Unitatea Clinică de Primire Urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

În cadrul Unității Clinice de Primire Urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, personalul prezent în tură în data de 18 august, împreună cu medicul de gardă din specialitatea Obstetrică Ginecologie, au realizat cu succes, prima procedură de naștere naturală din istoria Unității Clinice de Primire Urgențe a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Pacienta, în vârstă de 29 de ani, având ca antecedente personale fiziologice 4 nașteri naturale, a fost prezentată la camera de gardă pentru dureri abdominale și hematurie anamnestică. În urma evaluării primare efectuate de Col. med. Conf. univ. Dr. Toma Mihai s-a constatat încă de pe targa ambulanței că pacienta era în plin proces de expulzie, astfel că a fost preluată cu celeritate și s-au acordat îngrijiri medicale specifice pentru nașterea naturală în urgență, pacienta fiind stabilizată, fătul fiind născut, evaluat și stabilizat ca rezultat al colaborării interdisciplinare dintre echipa medicală a Unității Clinice de Primire Urgențe și medicul de gardă din secția Obstetrică Ginecologie ale Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Ulterior stabilizării pacientei și nou născutului s-a efectuat transferul acestora la Spitalul Universitar de Urgență București, în atenția secțiilor Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie. Nou-născutul a fost transportat cu echipajul SMURD-UTIM dotat cu incubator, iar pacienta a fost transportată cu o ambulanță a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Echipa medicală a fost compusă din:

Col. med. Conf. univ. Dr. Toma Mihai

Col. Dr. Costea Florea

Dr. Mariana Șerban

Dr. Margarit Valentin

Dr. Dospinescu Alexandru

Med. rez. Ylmaz Ozan

Med. rez. Abduraman Aylin

Med. rez. Onofrei Daniela

Med. rez. Mihaila Iustina

As.med. Stanciu Marius

As.med. Ifrim Gabriel

As.med. Pavel Raluca

As.med. Abetegei Roxana.

