Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!

IPJ Dâmbovița a informat, sâmbătă dimineață, că băiețelul în vârstă de 9 ani care a plecat de acasă în urmă cu două zile a fost găsit. Copilul a fost dat dispărut vineri de tatăl său și imediat s-au constituit echipe mixte de salvatori, care au verificat pădurile din apropierea comunei Vișinești. În zonă a fost emis și un mesaj Ro-Alert.

„În urma unei ample operațiuni de căutare, desfășurate pe parcursul mai multor ore, eforturile polițiștilor, pompierilor, jandarmilor, asociațiilor de voluntari și implicarea exemplară a cetățenilor din comunitate, precum și ca urmare a transmiterii unui mesaj de tip RO-ALERT, a fost identificat în siguranță minorul PANTAN DAVID-TEODOR, în localitatea Provița de Sus, din județul Prahova (...)“, a transmis IPJ Dâmbovița.

Primarul din Vișinești: M-a cutremurat când mi-a spus asta

Nicolae Stoica, primarul comunei dâmbovițene Vișinești, a povestit, într-un interviu exclusiv pentru DC News, întreaga „aventură“ prin care a trecut băiețelul de nouă ani în cele două zile petrecute în pădure.

„Copilul era venit în vizită la stâna bunicului. Ei au și o casă de locuit acolo, lângă stână. Saivanul animalelor e la vreo 300 de metri de locuința respectivă. Cele două locații sunt despărțite de un pârâu. Copilul a plecat de sus spre casă și nu a mai nimerit poteca prin care să treacă pârâul, care e secat, și a luat-o mai în dreapta crezând că este poteca mai sus. S-a dus pe albia pârâului până a ajuns în străfundul pădurii și s-a rătăcit. Apoi a venit noaptea, a și plouat, cu fulgere și tunete, mi-a spus că s-a speriat, s-a învelit în frunze - m-a cutremurat când mi-a spus că „mi-am făcut o căsuță din frunze peste mine, să nu mă ude ploaia“ - apoi a mai mers, nu știu până unde, pentru că este desiș acolo. Eu nu știu cum a supraviețuit, probabil că nici nu și-a dat seama la ce pericol s-a expus“, a mărturisit, pentru DC News, Nicolae Stoica.

L-am întrebat pe primar și care a fost itinerarul pe care a mers copilul și de ce s-a rătăcit atât de ușor. Se pare că zona respectivă este una foarte sălbatică, la granița dintre județele Dâmbovița și Prahova, iar de la stâna de unde a plecat nu mai există nicio locuință pe distanțe de zeci de kilometri.

„Din satul Sultanu, de unde se termină casele, la distanță de 1 km de ultima casă se află stâna. De acolo se și văd două drumuri care se duc spre stânga (nord). El a mers spre dreapta (sud) și s-a afundat în acele păduri.

Ieri a mers mai departe, i s-a făcut foame și a mâncat mure, că a găsit mure, a băut apă din niște vâlcele, a mers prin cătină, prin mărăcini, iar aseară, unul dintre cei doi câini cu care se afla a fugit. Aseară, copilul a rămas cu un singur câine după el. A fost cam răcoare în zonă aseară, el era în tricou cu mânecă scurtă. Mi-a povestit că și-a făcut un fel de pătul din frunze, s-a învelit din nou cu frunze, l-a luat somnul, s-a trezit de dimineață și a plecat mai departe spre direcția Provița de Jos (Prahova), unde a și fost găsit în jur de ora 11:00, astăzi, de către un domn care făcea parte din căutări.

Noi nu știam că sunt doi câini cu el, ci știam că e doar unul. Aseară, când am văzut că s-a întors, am crezut că s-a stins. Ne-am îngrijorat și parcă ne pierdusem și speranțele. Am luat imaginile de pe toate camerele de supraveghere din zonă, că ne-am gândit și că, Doamne ferește, poate l-a lovit vreo mașină, l-a răpit cineva etc, pentru a exclude cât mai multe din suspiciuni“, a mai povestit primarul Nicolae Stoica.

„A fost fenomenal că l-am găsit în viață“

În ciuda riscurilor la care s-a expus, copilul a văzut toată situația ca pe o aventură și chiar și autoritățile au mărturisit că a fost „fenomenal să-l găsim în viață“, având în vedere că zona este plină de urși, lupi și șacali.

„Copilul a văzut toată situația ca pe o aventură. În zonă sunt foarte mulți urși, ursoaice cu pui, lupi, șacali, râși. Pădurea e plină. Nici oamenii din sat, după lăsarea întunericului, nu se mai duc în zona aia din cauza faptului că ies și pe drum animalele.

Ieri, pe unde mergeam, găseam numai bălegi de urși proaspete, numai semne de labe de urs proaspete. Peste tot numai urme de animale sălbatice. Noaptea se aud și lupii, și șacalii urlând. Urșii ies mereu pe la stâne pe acolo. E miraculos! Chiar și inspectorul șef a spus că a fost fenomenal să-l găsim în viață, fără să plângă. Probabil datorită vârstei prea fragede, a luat totul ca o aventură și nu și-a dat seama că a trecut printr-o altfel de aventură“, a conchis primarul localității Vișinești, Nicolae Stoica.

