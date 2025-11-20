€ 5.0889
DCNews Stiri Posibil război între Franța și Rusia: Șeful Statului Major stârnește controverse în Hexagon
Data publicării: 15:32 20 Noi 2025

Posibil război între Franța și Rusia: Șeful Statului Major stârnește controverse în Hexagon
Autor: Iulia Horovei

emmanuel macron, vladimir putin si volodimir zelenski Președintele francez, Emmanuel Macron (stânga), președintele rus Vladimir Putin (mijloc), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta). Sursa foto: Agerpres
 

Declarațiile noului Șef al Statului Major francez privind posibilitatea unui război între Franța și Rusia stârnește indignare în Hexagon.

Lideri politici de pe ambele extreme ale spectrului politic francez au reacționat dur la declarațiile considerate alarmiste ale celui mai înalt ofițer militar al țării, potrivit Politico.

Avertismentul generalului francez Mandon

Noul șef al Statului Major al Franței, generalul Fabien Mandon, a provocat un val de critici după ce, marți, în cadrul reuniunii anuale a primarilor din Paris, le-a cerut aleșilor locali să își pregătească cetățenii pentru posibilitatea unui război cu Rusia. Mandon a făcut apel la rezistența populației, spunând că francezii ar putea fi nevoiți „să accepte suferința pentru a proteja ceea ce suntem”.

Șeful Statului Major francez, Fabien Mandon. Sursa foto: Agerpres

„Avem toate competențele, toată forța economică și demografică necesare pentru a descuraja regimul de la Moscova”, a afirmat generalul. El a avertizat însă că, „dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, să suporte dificultăți economice, pentru că resursele vor fi orientate către producția de apărare, atunci suntem expuși unui risc real”.

Citește și: SUA și Rusia, plan pentru încheierea războiului din Ucraina pe modelul Fâșiei Gaza. Ce conține

Declarațiile generalului, criticate în Franța

Reacțiile nu au întârziat să apară în Franța. Partidele aflate la extremele politice, care cumulează o parte importantă a votanților, au respins ferm afirmațiile. Ei au evidențiat lipsa consensului în societatea franceză privind necesitatea pregătirii pentru un eventual conflict și diferențele majore în evaluarea amenințării rusești. Multe state NATO estimează că Moscova ar putea ataca alianța într-o formă sau alta până în 2030.

Liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, candidat de trei ori la președinție, a scris pe X că este în „dezacord total” cu Mandon și a subliniat că nu este rolul acestuia „să prevadă sacrificii rezultate din eșecuri diplomatice”.

Și liderul Partidului Comunist, Fabien Roussel, l-a acuzat pe general de „războinicie”.

Partidele lui Mélenchon și Roussel au fost singurele grupuri parlamentare care au votat anul trecut împotriva unei rezoluții simbolice prin care se susținea trimiterea de ajutor militar Ucrainei.

Sébastien Chenu, deputat al formațiunii de extremă dreaptă Adunarea Națională, condusă de Marine Le Pen, a declarat miercuri la postul LCI că Mandon „nu are legitimitate” pentru astfel de afirmații și a spus că se teme ca acestea să reflecte gândirea președintelui Emmanuel Macron.

Generalul Mandon nu e la primele declarații de acest fel

Generalul Mandon, numit în funcție la începutul anului pentru a-l înlocui pe Thierry Burkhard, avertizase încă de luna trecută, la prima sa audiere parlamentară, că armata franceză ar trebui să fie pregătită „în trei sau patru ani” pentru un posibil „șoc” în raport cu Rusia.

Atât Franța Nesupusă, cât și Adunarea Națională, formațiuni care, potrivit sondajelor recente, ar putea ajunge să se confrunte în turul al doilea al viitoarelor alegeri prezidențiale, susțin ieșirea Franței din comandamentul integrat al NATO.

Franța Nesupusă dorește părăsirea completă a alianței „cât mai curând posibil”, în timp ce Adunarea Națională ar aștepta finalul războiului din Ucraina pentru un astfel de demers.

Amintim că Franța și Ucraina au semnat, în urmă cu trei zile, un acord militar istoric prin care Kievul va achiziționa 100 de avioane multirol Rafale și sisteme moderne de apărare aeriană.

