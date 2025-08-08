„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială a anunțat decizia referitoare la programul evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”.

În contextul praznicului Adormirii Maicii Domnului, Administrația Prezidențială informează că programul evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” va fi suspendat în zilele de 16 și 17 august 2025.

Evenimentul va fi reluat începând cu weekendul 23–24 august 2025, conform programului obișnuit, în intervalul orar 10:00-18:00.Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag să vizitați Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

