Populaţia Bulgariei, în scădere

Bărbaţii reprezentau 48,1% din populaţie cu 3.095.140, în timp ce restul de 3.342.220 sau 51,9% erau femei. Până la sfârşitul anului 2024, numărul persoanelor în vârstă de 65 de ani şi peste era de 1.544.245, sau 24% din populaţie.



La 31 decembrie 2024, în ţară erau 901.843 de copii cu vârsta de până la 15 ani, sau 14% din totalul populaţiei. La sfârşitul anului 2024, indicele de dependenţă de vârstă, adică numărul de persoane sub 15 şi peste 65 la 100 de persoane cu vârsta între 15 şi 64 de ani, era de 61,3%.



Îmbătrânirea populaţiei de-a lungul anilor a dus la o creştere a vârstei medii a populaţiei. Aceasta a crescut la 45,3 ani la sfârşitul anului 2024. Vârsta medie a populaţiei este de 44,5 ani în mediul urban, faţă de 47,6 ani în mediul rural.



Numărul populaţiei active la 31 decembrie 2024 era de 3.765.000, sau 58,5% din totalul populaţiei, din care 1.970.000 bărbaţi, 1.795.000 femei. Aproximativ 1.701.000 sau 26,4% din populaţia totală erau peste vârsta de muncă, iar 971.000 sau 15,1% erau sub aceasta.



Distribuţia teritorială a populaţiei



Până la sfârşitul anului 2024, 4.744.111 persoane sau 73,7% din totalul populaţiei locuiau în mediul urban, iar restul de 1.693.249 sau 26,3% locuiau în mediul rural.



Până la sfârşitul anului 2024, în Bulgaria existau 5.256 de aşezări, dintre care 257 de oraşe şi 4.999 de sate. Au fost 199 de aşezări fără locuitori. Şase oraşe bulgare aveau o populaţie de peste 100.000 de locuitori, iar numărul total de oameni din ele reprezintă 35,5% din totalul populaţiei bulgare.



Rata natalităţii



În 2024 s-au născut în total 53.727 de copii, 53.428 (99,4%) fiind născuţi vii. Aceasta reprezintă o scădere de 3.769 de născuţi vii, sau 6,6%, faţă de anul precedent.



Mortalitatea



Numărul deceselor în 2024 a fost de 100.736. Rata brută a mortalităţii a fost de 15,6 per milion. Comparativ cu anul precedent, numărul deceselor a scăzut cu 270, sau cu 0,3%.



Rata mortalităţii în mediul rural a fost de 20,7 per milion, comparativ cu 13,8 per mil în zonele urbane.







