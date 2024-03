Aproape toți europenii sunt în pericol din cauza aerului pe care îl respiră, deși poluarea este în scădere

Cu toate acestea, în ciuda acestor îmbunătățiri, majoritatea populației europene trăiește în zone care depășesc nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Aproximativ 98% din europeni trăiesc în zone pe care OMS le consideră cu niveluri nesănătoase de particule fine cunoscute sub denumirea de PM2.5, 80% pentru cele mai mari cunoscute sub denumirea de PM10 și 86% pentru dioxidul de azot, realtează The Guardian.

Studiul, condus de Institutul de Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal), a examinat nivelurile de poluare în peste 1.400 de regiuni din 35 de țări europene, reprezentând 543 de milioane de oameni.

"Este nevoie de eforturi direcționate pentru a aborda nivelurile de PM2.5 și ozon și zilele asociate de poluare compusă, în special în contextul amenințărilor în creștere rapidă din cauza schimbărilor climatice în Europa", a declarat Zhao-Yue Chen, cercetător ISGlobal și autor principal al studiului.

Rezultatele, publicate în jurnalul Nature Communications, arată că nivelurile generale de materie particulată suspendată (PM2.5 și PM10) și dioxid de azot (NO2) au scăzut în cea mai mare parte a Europei.

PM10 a înregistrat scăderi anuale de 2,72%, PM2.5 a înregistrat o scădere anuală de 2,45%, iar NO2 a înregistrat o scădere anuală de 1,72%. Aceste particule mici, definite ca PM2.5 și PM10, sunt suficient de mici pentru a se încorpora adânc în plămâni și au fost asociate cu o gamă largă de probleme de sănătate, inclusiv boli de inimă, cancer și nașteri premature. Se estimează că sunt legate de decesul prematur al peste 400.000 de persoane în Europa în fiecare an.

Experții spun că mai mult de 200.000 dintre acestea ar putea fi prevenite dacă aerul din Europa ar îndeplini ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății. Poluarea particulelor provine din arderea combustibililor solizi și lichizi, în special din generarea energiei electrice, încălzirea locuințelor și traficul rutier.

"Estimarea noastră consecventă a expunerii populației la evenimentele compuse de poluare a aerului oferă o bază solidă pentru cercetarea și dezvoltarea politicilor pentru gestionarea calității aerului și a preocupărilor privind sănătatea publică în Europa", a declarat Carlos Pérez García-Pando, unul dintre autorii studiului.

Multe orașe europene au implementat zone cu emisii reduse pentru vehicule, reducând poluarea cu particule, iar unele țări, inclusiv Polonia, și-au redus dependența de sobe pe bază de cărbune. Directivele UE privind emisiile industriale au ajutat întreprinderile să reducă poluarea.

Cu toate acestea, există în continuare puncte fierbinți. În timpul perioadei de studiu, nivelurile de PM2.5 și PM10 au fost cele mai mari în nordul Italiei și în Europa de Est. Nivelurile ridicate de NO2 au fost înregistrate în nordul Italiei și în unele zone din Europa de Vest, precum în sudul Regatului Unit, Belgia și Țările de Jos. Nivelurile ridicate de oxid de azot pot contribui la dezvoltarea astmului și pot crește susceptibilitatea la infecțiile respiratorii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News