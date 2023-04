Polonia rămâne cel mai mare importator al UE de GPL rusesc, plătind 710 milioane de euro Moscovei anul trecut

Polonia a cheltuit 710 milioane EUR pe GPL rusesc în 2022, ceea ce reprezintă aproape două treimi din cele 1,1 miliarde EUR cheltuite de țările UE în ansamblu, potrivit Notes from Poland.

În luna martie a anului trecut, la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, Guvernul polonez s-a angajat să oprească toate importurile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2022. În luna următoare, premierul s-a angajat, de asemenea, să pună capăt importurilor de GPL în același interval de timp.

Dar, în timp ce importurile de cărbune și gaze au fost încheiate și petrolul redus drastic, achizițiile de GPL ”nu au fost reduse după invazia rusă, ci au crescut de fapt și continuă neîntrerupt”, notează Forum Energii, think tank-ul din Varșovia care a întocmit cifrele pe baza pe datele Eurostat.

Potrivit Forum Energii, situația unică a Poloniei în Europa se datorează în principal patru factori. În primul rând, are un număr deosebit de mare de mașini care folosesc GPL – aproximativ 3 milioane de astfel de vehicule. Trei sferturi din GPL-ul importat în Polonia este folosit ca și combustibil pentru automobile.

În al doilea rând, rafinăriile sale interne nu au o capacitate suficientă pentru a produce ele însele GPL. Acestea satisfac doar 16% din cerere. Drept urmare, ”Polonia este condamnată la import”, scrie think tank-ul.

În al treilea rând, terminalele de GPL din Polonia sunt situate în principal în estul țării și proiectate să primească combustibil din Rusia și Belarus. Majoritatea importurilor Poloniei – aproximativ 71% – ajung pe calea ferată și rutieră, cu doar 29% pe mare.

În cele din urmă, Polonia are o capacitate de stocare foarte mică – echivalentul a doar 4% din consumul anual de GPL. ”Ca urmare, piața poloneză de GPL este dependentă de continuitatea aprovizionării (în principal din Rusia) și este foarte sensibilă la posibile lipsuri de combustibil”, scrie sursa citată.

