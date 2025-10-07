„Poliția secretă a imunității” – De ce descoperirea care a adus Premiul Nobel pentru Medicină 2025 este atât de importantă

Medicul primar cardiolog dr. Anca Tâu a comentat, într-o analiză amplă publicată online, descoperirea pentru care imunologul japonez Shimon Sakaguchi a primit Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Ea a explicat, într-un limbaj accesibil, de ce această cercetare este esențială pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar.

„Anul acesta, Premiul Nobel pentru Medicină i-a fost acordat imunologului japonez Shimon Sakaguchi, pentru descoperirea unei clase speciale de celule T: celulele T reglatoare (Treg). Ele sunt poliția de circulație a sistemului imunitar: fluieră, opresc și calmează atunci când armata celulelor T și B o ia razna”, a scris dr Anca Tâu pe pagina sa de Facebook.

Dr. Tâu descrie descoperirea lui Sakaguchi drept o veritabilă „poliție secretă a imunității”. Ea amintește că, încă din anii ’80, cercetătorul japonez a observat că „șoarecii fără timus – adică fără „școala” unde se formează limfocitele T – își atacau propriile organe: ficatul, pielea, inima. Dar când primeau anumite celule T „educate”, sistemul imunitar se liniștea”.

După ani de studii, Sakaguchi a identificat „vinovatul bun”: celulele CD4+CD25+, denumite ulterior Treg – adevărații negociatori ai păcii biologice.

„Când poliția lipsește, vine haosul”

„Fără aceste Treg, corpul intră într-o anarhie imunologică. Citokinele – acele molecule de comunicare între celule – se transformă din mesageri în artilerie grea. Rezultatul? O furtună de citokine – o reacție imună explozivă, necontrolată, care poate distruge tot în cale: plămâni, miocard, vase, ficat. Așa mor pacienții cu sepsis sever, cu COVID-19 complicat sau cu reacții autoimune fulminante”, a mai explicat medicul.

„Treg-urile sunt frâna care împiedică furtuna. Fără ele, sistemul imunitar nu mai știe să se oprească”, a subliniat aceasta.

„Descoperirea lui Sakaguchi este o lecție despre echilibru”

Totodată, dr. Anca Tâu a explicat de ce studiul imunologului japonez reprezintă o descoperire uriașă pentru medicina modernă. Potrivit ei, cercetarea arată modul în care organismul își menține echilibrul fin între apărare și autoagresiune.

Medicul descrie, apoi, cum funcționează această „frână” naturală a sistemului imunitar și ce se întâmplă atunci când ea cedează.

„Când frâna funcționează – suntem protejați. Când cedează – apar autoimunități (tiroidite, lupus, miocardite). Când o dezactivăm intenționat (prin imunoterapie oncologică) – ucidem cancerul, dar riscăm inflamații cardiace și alte complicații severe”, a mai explicat dr. Anca Tâu.

În continuare, dr. Tâu atrage atenția asupra modului în care oamenii obișnuiesc să vorbească despre „creșterea imunității”, avertizând că această percepție este greșită.

„Sistemul imunitar nu trebuie „crescut”. El trebuie înțeles. Este un reactor nuclear, nu o floare care are nevoie de suplimente”, suliniază medicul.

Totodată, ea a atras atenția asupra pericolelor promovării suplimentelor care „stimulează” imunitatea:

„Când auzi reclamele cu „pastile care cresc imunitatea”, amintește-ți că o imunitate prea mare poate ucide la fel ca una prea mică – doar mecanismul diferă”, mai scrie doctorul.

În concluzie, medicul cardiolog consideră că întreaga descoperire a lui Shimon Sakaguchi este o lecție despre înțelepciunea biologică a organismului: „Descoperirea lui Sakaguchi este o lecție despre echilibru, nu despre forță. Despre frână, nu doar accelerație. Despre inteligența organismului care știe când să lupte și când să se oprească”.