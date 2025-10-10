€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:08 10 Oct 2025 | Data publicării: 22:08 10 Oct 2025

Poliția a confiscat „bancnote contrafăcute“ care erau, de fapt, semnalizate că sunt false. Explicațiile autorităților
Autor: Ioan-Radu Gava

bancnote contrafacute Foto: Unsplash
 

Poliția Română a anunțat vineri că a confiscat „bancnote contrafăcute“ în valoare de un miliard de euro.

Într-o postare pe Facebook, vineri după-amiază, Poliția Română a anunțat că a avut „cea mai mare captură de bancnote contrafăcute“, în valoare de un miliard de euro.

„Aproape 1 MILIARD DE EURO în bancnote contrafăcute a fost descoperit în portul Constanța Sud, în urma unei operațiuni a Poliției Române și Autorității Vamale Române.

160 de colete, pline cu 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, în cupiuri de 50, 100, 200 și 500 de euro!

Acțiunea face parte din DECOY III, o operațiune internațională sub egida EMPACT, coordonată de EUROPOL, care vizează oprirea fluxului de bancnote contrafăcute ce pătrund în Uniunea Europeană“, a transmis Poliția Română.

Imediat, internauții au observat că bancnotele aveau marcat pe ele textul „Prop copy“, semn că acestea erau folosite ca recuzită, cel mai probabil pentru produse cinematografice.

Poliția Română, noi informații privitoare la captura de bani falși

Ulterior, Poliția Română a venit cu noi informații privitoare la captura de bancnote contrafăcute. Autoritățile au precizat că scopul nu a fost ca hârtiile să fie folosite într-un film, ci să fie introduse „în scenariu“. Poliția i-a îndemnat pe cetățeni, de asemenea, să aștepte finalul anchetei pentru a afla mai multe informații despre „cea mai mare captură de bancnote contrafăcute“.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”.

E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența.

P.S.: Așteptați finalul“, a conchis Poliția Română, într-un nou mesaj postat pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prop copy
bancnote contrafacute
politia romana
bani falsi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Ziua Sănătății Mintale. Psihiatrului Gabriel Diaconu: Unii nu vor fi de acord cu părerea mea
Publicat acum 21 minute
Jurații de la Vocea României au început o adevărată „bătălie” pentru Anita Petruescu. Ce i-a făcut Smiley lui Tudor Chirilă / video
Publicat acum 26 minute
Tiramisu cu fistic ia cu asalt social media: o rețetă ieftină și bogată în proteine
Publicat acum 46 minute
Emmanuel Macron l-a numit, din nou, premier pe Sebastien Lecornu
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Fiica cea mică a lui Codin Maticiuc a împlinit 3 ani! Actorul, mesaj care a topit inimile fanilor: „Mi-era frică de un singur lucru…”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close