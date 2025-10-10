Poliția a confiscat „bancnote contrafăcute“ care erau, de fapt, semnalizate că sunt false. Explicațiile autorităților

Într-o postare pe Facebook, vineri după-amiază, Poliția Română a anunțat că a avut „cea mai mare captură de bancnote contrafăcute“, în valoare de un miliard de euro.

„Aproape 1 MILIARD DE EURO în bancnote contrafăcute a fost descoperit în portul Constanța Sud, în urma unei operațiuni a Poliției Române și Autorității Vamale Române.

160 de colete, pline cu 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, în cupiuri de 50, 100, 200 și 500 de euro!

Acțiunea face parte din DECOY III, o operațiune internațională sub egida EMPACT, coordonată de EUROPOL, care vizează oprirea fluxului de bancnote contrafăcute ce pătrund în Uniunea Europeană“, a transmis Poliția Română.

Imediat, internauții au observat că bancnotele aveau marcat pe ele textul „Prop copy“, semn că acestea erau folosite ca recuzită, cel mai probabil pentru produse cinematografice.

Poliția Română, noi informații privitoare la captura de bani falși

Ulterior, Poliția Română a venit cu noi informații privitoare la captura de bancnote contrafăcute. Autoritățile au precizat că scopul nu a fost ca hârtiile să fie folosite într-un film, ci să fie introduse „în scenariu“. Poliția i-a îndemnat pe cetățeni, de asemenea, să aștepte finalul anchetei pentru a afla mai multe informații despre „cea mai mare captură de bancnote contrafăcute“.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”.

E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența.

P.S.: Așteptați finalul“, a conchis Poliția Română, într-un nou mesaj postat pe Facebook.