Plantele care curăță sângele și îmbunătățesc circulația. Elimină toxinele din corp

Circulația sanguină joacă un rol vital în sănătatea organismului, iar problemele la acest nivel pot declanșa afecțiuni grave. Medicina tradițională și studiile moderne arată că există plante cu efecte puternice asupra vaselor de sânge, dar și asupra fluidității sângelui.

Dr. Ruxandra Constantina, medic specialist, atrage atenția că anumite plante medicinale pot avea efecte benefice remarcabile, dar, folosite greșit, pot deveni periculoase.

Medicul explică faptul că există plante care fluidifică sângele, protejează vasele, reduc inflamațiile și stimulează microcirculația. Însă, administrate împreună cu tratamente anticoagulante, acestea pot duce la sângerări nazale, gingivale sau chiar intestinale.

Potrivit dr. Ruxandra Constantina, aceste plante sunt disponibile sub diverse forme: ceaiuri, tincturi, sucuri sau suplimente, care sunt utilizate frecvent pentru sprijinirea circulației și detoxifiere.

Însă tocmai accesibilitatea lor îi face pe mulți să le consume fără recomandare medicală, asumându-și astfel un risc.

Medicul mai arată că unele plante au și efect diuretic și depurativ, ajutând organismul să elimine toxinele și excesul de apă. Acest lucru poate fi util pentru persoanele care se confruntă cu retenția de lichide sau cu edeme.

Care sunt aceste plante minune? Vezi într-un articol DC Medical.ro ce recomandă medicul pentru o circulație mai bună și un sânge sănătos.