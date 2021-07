Mircea Badea a văzut imaginile de pe litoralul românesc cu plaja extinsă, având următoarele comentarii:

„Recunosc că eu nu am fost, habar nu am dacă o să ajung anul acesta, nu îmi propun în niciun fel. Se poate întâmpla să ajung conjunctural. Dar nu îmi propun să fac asta.

Nu am un punct de vedere personal, doar că am văzut imaginile și locul meu preferat de pe litoral era foarte aproape de mare. Era ca-n Grecia. Acum, am văzut imagini de acolo, practic nu vezi marea. Deci, tu ești la mare, dar nu o vezi. Nu mi s-a părut foarte bine...”.

Declarațiile au fost făcute de către Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3, în „În gura presei”.

Risc pentru turiști

De asemenea, lărgirea plajei din Mamaia poate să îi expună pe turiști la un risc major atunci când apa se retrage în mare. Salvamarii trag un semnal de alarmă, după ce plaja din Mamaia a fost extinsă:

„Când venim la îmbăiere, trebuie să avem în vedere faptul că apa este un mediu periculos, indiferent cât de adâncă este! Trebuie să ne luăm câteva măsuri de precauție. Faptul că s-a lărgit plaja înseamnă că s-a micșorat zona de îmbăiere pentru turiști. Dacă pe noua zonă nisipată aveam înainte 150-200 de metri, depinde de configurația plajei sau fundul mării, acum e redusă undeva pe la 50 de metri, cel puțin în prima parte”, a spus Gabriel Culea, coordonatorul Serviciului Salvamar din Mamaia, în exclusivitate pentru DCNews (Vezi știrea aici).

Vergil Chițac, precizări

Vergil Chițac, primarul Constanței, a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre modul în care se poate rezolva această problemă:

„Legat de faptul că apa e foarte adâncă, panta fiind mai mare, vreau să vă spun că lucrul acesta se va rezolva în timp, pentru că marea lucrează, curenții lucrează, aduc sedimente. Ceea ce m-a interesat pe mine a fost faptul că noi, Primăria, trebuie să asigurăm serviciile de salvamar. Or, din perspectiva asta, probabilitatea ca să apară evenimente nedorite este cu atât mai mare.

Am suplimentat numărul de salvamari, am dus mai aproape de mal chioșcurile acestora, pentru că nu puteau să rămână în aceeași poziție. De asemenea, i-am dotat cu motoscutere, le-am luat echipamente și am făcut licitații și ne-am pregătit din martie. De aceea am făcut și un comandament „Litoral 2021“ la Primăria Constanța și am adunat toate instituțiile care au un rol în buna pregătire a sezonului estival. Mă refer aici la ARPC, Poliția Națională, serviciile din primăria, DSP și tot aici am abordat și problema salvamarilor. Problema aceasta există, dar se va rezolva în timp”, a spus primarul Constanței.