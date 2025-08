Peste 600 de români la Jubileul Tinerilor

În perioada 28 iulie - 3 august, la Roma, are loc Jubileul Tinerilor. Cei peste 600 de tineri români pelerini, participanți la Jubileul Tinerilor, prezenți la Sf. Liturghie în rit latin celebrată în Bazilica „San Vitale” din Roma au fost întâmpinați de către ambasadorul George Bologan. Jubileul Tinerilor se va încheia la 3 august 2025 cu o slujbă solemnă oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Tor Vergata, la care sunt așteptați să participe aproximativ 1 milion de tineri din întreaga lume.

„Într-o societate în care totul se măsoară în cifre, în profit și în performanță, riscăm să pierdem din vedere bucuria lucrurilor simple: bucuria de a dărui, de a clădi prietenii autentice, de a merge împreună pe același drum și, mai presus de toate, bucuria de a crede. Tocmai de aceea, astăzi, mai mult ca oricând, lumea are nevoie de entuziasmul vostru! Are nevoie de încrederea și energia voastră, de întrebările voastre, de curajul de a refuza compromisurile facile și de a rămâne fideli. Are nevoie de oameni care să creadă că binele și adevărul nu sunt simple concepte abstracte, ci repere vii, capabile să transforme și să clădească vieți (…). Mulți din generația voastră cad victime unei false libertăți prin consumul de droguri, o tragedie pentru numeroase familii. Celor dezorientați arătați-le Nordul Busolei voastre, au nevoie de o speranță care dinamizează, care inspiră și deschide noi orizonturi. Într-o lume încrâncenată și învrăjbită zâmbetele, forța voastră lăuntrică și ”vibe-ul” vostru sunt pentru țara noastră și Biserică asemenea ploii de care are nevoie Pământul”.

Sursa foto. Ambasada României la Vatican

„Cu aceste gânduri au fost întâmpinați de către ambasadorul George Bologan cei peste 600 de tineri români pelerini, participanți la Jubileul Tinerilor, prezenți la Sf. Liturghie în rit latin celebrată în Bazilica „San Vitale” din Roma. Ambasadorul României a vorbit și despre nevoia de empatie cu tinerii din Ucraina și din zonele de conflict, care nu trăiesc jocuri video, ci realități dramatice ale lumii sfâșiate de dorința unora de a fi atotputernici, dar care de fapt sunt erodați de propriul ego”.

Evenimentul de astăzi face parte din programul grupului național din România, aflat sub îndrumarea PS Virgil Bercea, responsabil cu pastorația tineretului în cadrul Conferinței Episcopale Române, și a PS Böcskei László, Episcop Romano-Catolic de Oradea, care a prezidat celebrarea euharistică. Jubileul Tinerilor se va încheia la 3 august 2025 cu o slujbă solemnă oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Tor Vergata, la care sunt așteptați să participe aproximativ 1 milion de tineri din întreaga lume.

La încheierea ceremoniei, gazda evenimentului, pr. paroh Isidor Iacovici, coordonator național al românilor catolici din Italia, a primit din partea Episcopiei greco-catolice de Oradea, prin decretul semnat de PS Episcopul Virgil Bercea, Crucea Pectorală, ca însemn al prețuirii activității spiritual-misionare și al devotamentului față de Biserică. ” arată un comunicat al Ambasadei României la Sfântul Scaun.

