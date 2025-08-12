Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău

Cu toate acestea, nu toate persoanele ar trebui să îl includă în dieta lor. Dincolo de cazul evident al alergiilor, există anumite condiții fizice în care consumul său este contraindicat. Să vedem care sunt acestea.

Diverse studii științifice s-au concentrat în ultimii ani asupra fisticului. Prezența polifenolilor, marii aliați antioxidanți, îl situează printre cele mai recomandate alimente pentru reglarea stresului oxidativ, deoarece ajută proteinele esențiale să funcționeze corect. Dar aceasta este doar una dintre proprietățile sale.

S-a demonstrat și efectul său protector asupra sănătății intestinale, fiind unul dintre fructele oleaginoase cu cel mai mare conținut de fibre. Aceasta nu este doar o veste bună pentru microbiotă, ci ajută și la menținerea unei greutăți corporale sănătoase și la reducerea riscului de a dezvolta alte boli cu prevalență mare în societățile occidentale, cum ar fi diabetul.

Cele mai recente cercetări au ajuns chiar să distingă ce tip de fistic poate aduce mai multe beneficii pentru sănătate: Varianta prăjită sau cea crudă. În ambele cazuri, acidul gentisic și catehina sunt principalii fenoli, compuși organici care oferă indicii despre activitatea antioxidantă și care, de asemenea, conțin vitamina E. Aceasta i-a determinat pe cercetători să investigheze rolul lor în raport cu celulele canceroase.

Sunt contraindicați dacă:

Suferi de suprapondere și/sau retenție de lichide: Deși în general acizii grași din fistic sunt sănătoși, valoarea sa calorică este ridicată, astfel că persoanele cu probleme de greutate trebuie să fie deosebit de prudente în consum.

Ai hipertensiune arterială: În acest caz este important să alegi fistic nesărat.

Ai probleme renale: Conținutul ridicat de potasiu îl face contraindicat pentru persoanele cu astfel de afecțiuni.

Nu este printre fructele oleaginoase care cauzează cele mai multe alergii



Desigur, alergia este un alt motiv pentru a descuraja consumul de fistic. Simptomele care trebuie luate în considerare încă de la început includ senzația de mâncărime și furnicături la nivelul buzelor și limbii; umflături și mâncărimi la nivelul ochilor și/sau secreții nazale.

VEZI ȘI: Cea mai sănătoasă legumă. Unde o puteți găsi - https://dcnews.ro/1000752

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News