€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Punctul pe zi Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii
Data actualizării: 15:33 19 Ian 2026 | Data publicării: 15:25 19 Ian 2026

Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii
Autor: Elena Aurel

vreme rece anm frig cod Prognoza meteo, actualizată de ANM. Sursa foto: Agerpres

O furtună de zăpadă a lovit peninsula Kamceatka, unde stratul de zăpadă a depășit 2,5 metri.

 

Peninsula rusă Kamceatka din Orientul Îndepărtat a continuat să fie afectată de o puternică furtună de zăpadă, cea mai gravă din ultimele decenii, transmite luni agenţia Xinhua. În unele zone, stratul de zăpadă a depăşit doi metri şi jumătate.

În luna decembrie 2025, Petropavlovsk-Kamceatski, capitala Ţinutului Kamceatka, ce cuprinde Peninsula Kamceatka, a înregistrat cantităţi de precipitaţii de 370 de milimetri, de peste trei ori mai mult comparativ cu media lunară.

În perioada 1-16 ianuarie 2026, oraşul a înregistrat cantităţi de precipitaţii 163 de milimetri, cu o grosime a stratului de zăpadă de 170 de centimetri. În unele zone, grosimea stratului de zăpadă a depăşit 250 de centimetri.

Un reprezentant al departamentului de monitorizare hidrometeorologică şi de mediu din regiunea Kamceatka a declarat că furtunile de zăpadă extreme produse în Peninsula Kamceatka în această perioadă sunt extrem de rare, cel mai recent eveniment similar având loc la începutul anilor 1970.

VEZI ȘI: ANM anunță ger crâncen în România. Zonele unde temperaturile vor coborî până la -17 grade Celsius

Doua persoane au murit

Locuitorii din mai multe districte au rămas blocaţi în case după furtuna de zăpadă, unii dintre ei fiind nevoiţi să-şi croiască drum prin omăt cu lopata pentru a ieşi din clădiri, în timp ce alţii au ieşit pe fereastră.

În Petropavlovsk-Kamceatski a fost declarată recent stare de urgenţă.

Traficul aerian şi transportul public au fost perturbate.

Administraţia oraşului i-a îndemnat pe locuitori să ţină copiii în casă, iar cursurile şcolare şi universitare au fost suspendate sau se desfăşoară online.

Doi bărbaţi au murit joi, ucişi de prăbuşirea unei cantităţi mari de zăpadă de pe acoperişul unui imobil şi al unei case, a relatat AFP citându-l pe Serghei Lebedev, un responsabil local din Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, care a postat pe reţeaua socială VK, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Kamceatka
rusia
furtuna de zapada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Decizia Canadei privind taxele pentru EV din China avantajează Tesla
Publicat acum 15 minute
Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii
Publicat acum 22 minute
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa
Publicat acum 30 minute
AfD cere dialog cu SUA pentru evitarea unui război comercial pe tema Groenlandei
Publicat acum 33 minute
Galați: Investiție de 1,2 milioane de lei la Spitalul Județean
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat acum 17 ore si 35 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close