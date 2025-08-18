Păstrăv uriaș prins de renumitul pescar Vasile Ilea: O nouă captură de povestit nepoților / foto în articol

Renumitul pescar Vasile Ilea a reușit să agațe în ac un nou păstrăv de dimensiuni impresionante. Peștele a fost prins tot pe Lacul Tarnița din Munții Apuseni, acolo unde Ilea a reușit și alte captură impresionante.

„O nouă captură de povestit nepoților“, a scris Vasile Ilea pe Facebook.

„Cam o oră m-am luptat cu păstrăvul, spre mijlocul lacului”, a declarat pescarul pentru Apuseni.info.

La măsurare, peștele a avut nici mai mult, nici mai puțin de 106 centimetri, fiind un nou record pentru Lacul Tarnița. Peștele a fost prins duminică, 17 august 2025, în jurul orei 10:30, după un drill intens de aproximativ 60 de minute și după mai multe ore de pescuit intens.

Vasile Ilea a avut în ultimii ani numeroase capturi impresionante, în lacurile de acumulare din Munții Apuseni. În primăvară, Ilea Anul trecut, el a prins un păstrăv de 106 centimetri, iar în 2023, un alt exemplar de 97 de centimetri, însă palmaresul său include exemplare și mai mari:

- un păstrăv de 130 centimetri;

- un păstrăv de 122 centimetri;

- un păstrăv de 97 centimetri;

- alți doi păstrăvi de 130 de centimetri.

Dimensiunile uriașe din Tarnița asigură un ecosistem bogat ce oferă hrană din belșug peștilor, cu numeroase organisme acvatice mici care servesc drept hrană pentru puietul de păstrăv. Pe măsură ce cresc, păstrăvii devin prădători, hrănindu-se cu pești mai mici, insecte și viermi. Un sistem ecologic echilibrat, cu resurse alimentare variate și abundente, permite păstrăvilor să se dezvolte la dimensiuni impresionante.

Mai mult decât atât, există foarte puțini prădători naturali de talie mare, care ar putea concura cu păstrăvul pentru teritoriu.

Un motiv mai puțin studiat ține de interzicerea navigației cu motoare poluante pe Lacurile Tarnița și Beliș-Fântânele. Mulți pescari au raportat că această măsură a contribuit la menținerea calității apei și la protejarea mediului acvatic, creând un habitat mai sănătos pentru păstrăvi.

