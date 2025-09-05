Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA

Utilizarea unei pastile comune contra durerilor ar putea fi legată de apariția autismului la copii.

Robert F. Kennedy Jr., Secretarul Sănătății din SUA, intenționează să anunțe că utilizarea medicamentului comun pentru dureri Tylenol (paracetamol) în timpul sarcinii ar putea fi asociată cu apariția autismului la copii, potrivit unui raport al The Wall Street Journal, deși nu există dovezi care să susțină această legătură, precizează Reuters.

Citește și: Robert F. Kennedy Jr. și Donald Trump vor să afle cauza „epidemiei de autism” din SUA. Studiul pus la cale

În același raport, Kennedy ar urma să sugereze că un medicament pe bază de folat, acid folinic, ar putea fi folosit pentru tratarea simptomelor autismului la anumite persoane. După apariția acestor informații, acțiunile Kenvue au scăzut cu 14%. Tylenol, al cărui ingredient activ este acetaminofenul, este un analgezic folosit pe scară largă, inclusiv de femeile însărcinate.

Raportul, așteptat în această lună de la Departamentul de Sănătate al SUA, condus de Kennedy, ar putea evidenția cum nivelurile scăzute de folat, o vitamină esențială, combinate cu administrarea de Tylenol în timpul sarcinii, ar putea fi o cauză potențială a autismului.

Producătorul respinge orice legătură între pastilă și apariția autismului

Compania Kenvue a emis un comunicat în care afirmă că nu există o legătură cauzală între utilizarea pastilei în timpul sarcinii și autism și sfătuiește viitoarele mame să discute cu profesioniștii din domeniul sănătății înainte de a lua medicamente fără prescripție, inclusiv Tylenol. „Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA și organizațiile medicale de top sunt de acord cu siguranța acetaminofenului, a utilizării sale în timpul sarcinii și a informațiilor oferite pe etichetă”, se arată în comunicat. Departamentul de Sănătate și Servicii Umane a refuzat să comenteze.

Aceasta nu este prima dată când Kenvue sau Johnson & Johnson se confruntă cu întrebări privind legătura dintre Tylenol și autism. În decembrie 2023, un judecător federal din SUA a respins sute de procese care susțineau că Tylenol ar putea provoca autism dacă este luat în timpul sarcinii, interzicând experților să depună mărturie din cauza lipsei dovezilor științifice. În august 2024, judecătorul a respins toate cazurile în instanța federală. O curte de apel americană urmează să audieze luna viitoare apelurile privind această hotărâre.

Cercetări suplimentare

Children's Health Defense (Protecția sănătății copiilor), grup anti-vaccin condus anterior de Kennedy, a publicat în ultimele săptămâni pe rețeaua X informații despre posibila legătură dintre Tylenol și autism. Aceștia au citat un studiu din august care a identificat o asociere între utilizarea acetaminofenului de către femeile însărcinate și apariția tulburărilor de neurodezvoltare, inclusiv autismul, la copii.

Cercetătorii recomandă ca ghidurile medicale să sfătuiască femeile însărcinate să folosească doza minimă necesară, pentru cel mai scurt timp posibil.

Specialiștii au subliniat, de asemenea, că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma această asociere și că neglijarea tratării febrei în timpul sarcinii poate provoca complicații pentru făt, cum ar fi defectele tubului neural. Alte cercetări nu au găsit nicio legătură între aceste două variabile.

Un studiu din 2024, realizat pe 2,4 milioane de copii născuți în Suedia și publicat în Journal of the American Medical Association, nu a găsit dovezi care să lege utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii de riscul de autism. Christopher Zahn, șeful practicii clinice la Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi, a subliniat că nu există dovezi clare care să arate o legătură directă între folosirea prudentă a medicamentului și problemele de dezvoltare ale fătului, iar tulburările de neurodezvoltare sunt complexe și dificil de atribuit unei singure cauze.

Citește și: Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News