Parisul e plin de ploșnițe. Propunerile francezilor: Închideți toată țara! /video

Micii dăunători au fost raportați pentru prima dată în hotelurile și apartamentele de închiriere din oraș în timpul verii. Apoi au fost văzuți în cinematografe și, în ultimele zile, au existat chiar rapoarte despre ploșnițe care s-au târât prin trenurile naționale de mare viteză, cât și în sistemul de metrou din Paris.

Un mecanic de metrou a fost consternat să găsească niște oaspeții nedoriți chiar în cabina sa.

Pasagerii îngroziți ai trenului au distribuit videoclipuri cu insectele pe rețelele de socializare, determinând mulți călători să acorde o atenție sporită înainte de a se așeza sau de a arunca pungi sau paltoane pe scaune sau la picioarele lor. O persoană le-a spus urmăritorilor că pasagerii „au intrat în panică” când și-au dat seama că în vagon se aflau ploșnițe, dar nu au putut să coboare până la următoarea stație.

Și comentariile de la o postare CNN de pe Instagram sunt grăitoare.

O internaută scrie: „În niciun caz! Închideți toată țara!”

Altcineva scrie: „Ploșnițele sunt autostopiști excelenți... dacă au ajuns pe aeroportul din Paris, sunt deja și în orașele de destinație.

Pe lângă punctele fizice de mușcături, erupții cutanate și mâncărime și posibil infecție a pielii, sunt traumatizante din punct de vedere psihologic și o povară financiară uriașă”.

Un alt utilizator scrie: „Ahhhhhh (clipul) ăsta mă face să îmi doresc să mă rad pe cap și să îmi fac baie în clor!!!”

O turistă britanică aflată la Paris scrie: „Am avut ploșnițe și la Londra, în 2022. M-au deranjat atât de mult încât trebuie să-mi inspectez acum paturile pentru a avea liniște sufletească. De asemenea, trebuie să cer cearșafuri curate și să fac singură patul, pentru că nu am încredere în hoteluri.”

Iar un utilizator atrage atenția că: „Înainte de toate, transportul în comun nu are nevoie de scaune din material textil! Ar trebui să fie plastic dur, piele sau altceva.”

Companiile din Paris specializate în tratarea infestărilor cu insecte spun că au fost copleșite în ultimele săptămâni. Parizienii plătesc în medie 500 de dolari pentru a-și trata casele dacă descoperă că sunt infestate.

Primăria Parisului este deosebit de îngrijorată de riscul potențial pentru vizitatorii Jocurilor Olimpice și Paralimpice din vară.

„Ploșnițele sunt o problemă de sănătate publică și ar trebui să fie declarate ca atare”, i-a scris viceprimarul Parisului, Emmanuel Grégoire, prim-ministrului Elisabeth Borne. El a cerut guvernului să elaboreze un plan de acțiune pentru a aborda problema la nivel național.

Ministrul Transporturilor, Clément Beaune, a anunțat deja o întâlnire săptămâna aceasta cu diverși operatori de transport public, în vederea „liniștirii și protejării” călătorilor.

Străinii au început să facă haz de necaz pe rețeaua de socializare X, fosta Twitter. Ironiile acestora sunt de fapt amare, având în vedere că toți sunt îngrijorați de eventualitatea răspândirii focarului și în țările lor, după ce turiștii se întorc acasă.

Ploșnițe la Paris / eu, realizând că Bruxelles-ul urmează:

Eu, gândindu-mă la toți oamenii care nu aveau nicio treabă la Săptămâna modei de la Paris, dar vor aduce ploșnițele în New York:

