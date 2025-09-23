„Paracetamolul” mortal: Șapte oameni au decedat după ce au luat Tylenol. Cazul care a speriat SUA

Președintele american a zis că paracetamolul este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”. Comentariul său a fost condamnat de medici.

Nu este prima dată când Tylenol este în mijlocul unui scandal

Scandalul Tylenol, de acum aproximativ 40 de ani, este unul dintre cele mai cunoscute cazuri de criză de comunicare din lume și e prezentat ca studiu clasic în manuale, inclusiv în cel al profesoarei Cristina Coman.

Ce s-a întâmplat

În 1982, la Chicago (SUA), mai multe persoane au murit după ce au luat capsule de Tylenol (un analgezic foarte popular, produs de Johnson & Johnson). S-a descoperit că unele flacoane fuseseră deschise și contaminate cu cianură de potasiu pe rafturile magazinelor. Era o crimă, nu era vina companiei, dar lovitura de imagine a fost uriașă: Oamenii și-au pierdut brusc încrederea în produs.

Johnson & Johnson a retras imediat toate produsele Tylenol de pe piață (milioane de flacoane, pierderi financiare uriașe). A comunicat transparent și rapid cu presa și publicul, fiind un exemplu de deschidere. A introdus pentru prima dată ambalajul sigilat, cu folie de protecție și capac special, un standard care există și azi la toate medicamentele și suplimentele.

Aici e partea și mai șocantă a scandalului Tylenol din 1982: Până astăzi nu se știe cine a pus cianura

Cineva a cumpărat cutii de Tylenol, a deschis capsulele, a introdus cianură de potasiu și apoi a pus cutiile înapoi pe raft. Șapte oameni au murit în Chicago după ce au luat acele capsule contaminate. FBI și poliția au investigat intens, dar nu au reușit să identifice autorul.

A existat un bărbat, James W. Lewis, care a trimis o scrisoare de șantaj către Johnson & Johnson, bani ca să oprească „otrăvirile”. El a fost prins și condamnat, dar doar pentru șantaj, nu pentru crime (nu s-a putut dovedi că el a pus cianura). Autorul real al contaminării nu a fost niciodată prins.

Nu se știe cine a pus cianura, cazul rămâne unul dintre cele mai faimoase mistere criminalistice din SUA.