Palatul Buckingham neagă că Regina ar fi vorbit cu Boris Johnson înainte de demisie

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze dacă regina Elisabeta a II-a a avut vreo comunicare cu premierul britanic Boris Johnson joi dimineață, a informat agenția de presă britanică AP și CNN.

Regina se află la Castelul Windsor, iar Circulara Curții a înregistrat că și-a ținut audiența săptămânală prin telefon cu Johnson miercuri seara, potrivit PA.

Guvernul lui Boris Johnson a fost afectat de o serie de scandaluri, de la acuzații de nerespectare a regulilor de carantină și dezvăluiri privind petrecerile ilegale organizate în Downing Street, până la acuzații de abuz din partea parlamentarilor conservatori. Keir Starmer, liderul Partidului Laburist din opoziție, a răspuns la informațiile conform cărora Boris Johnson demisionează din funcția de lider al Partidului Conservator, numind aceasta „vestire bună”.

”El a fost întotdeauna inapt pentru această funcție”, a spus Starmer într-o declarație distribuită pe Twitter. "El a fost responsabil pentru minciuni, scandaluri și fraudă la scară industrială. Și toți cei care au fost complici ar trebui să le fie total rușine".

"Sunt la putere de 12 ani. Prejudiciul pe care l-au adus este profund. Doisprezece ani de stagnare economică. Doisprezece ani de lipsa calității serviciilor publice. Doisprezece ani de promisiuni goale. Este suficient. Nu trebuie să schimbăm la vârf, avem nevoie de o schimbare adecvată a guvernului. Avem nevoie de un nou început pentru Marea Britanie", a spus liderul opoziţiei pe Twitter.

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.



We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.



We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9