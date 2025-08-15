Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii

Într-un interviu la emisiunea Părinți Prezenți, la DC News, învățătorul Petruț Rizea a explicat de ce creșterea normei didactice nu este o soluție pentru sistemul de educație din România.

„Cum se vede din interiorul școlii această decizie? Cum crezi că va influența calitatea predării, mai ales că vorbim de un copil ce are nevoie de un profesor răbdător și calm?“, a întrebat jurnalista Loredana Iriciuc.

„N-ar fi mult dacă nu am face deja aceste două ore în particular, uneori poate mai mult de două ore, poate patru sau cinci. În primul rând, în învățământ vorbim de foarte multă birocrație. Nu știu ce va înseamna asta pentru învățători, probabil acolo unde vor fi restrângeri de post sau unde nu e destulă resursă umană pe unitatea școlară în sine, un învățător va fi nevoit să preia mai mulți elevi din mai multe clase, dar măsura, în principal îi afectează pe profesorii care au discipline, fiindcă acolo normele de predare sunt diferite.

Nu știu în ce măsură e eficientă această creștere a normei, pentru că, pentru a putea fi disponibil în egală măsură, pentru fiecare copil dintr-un grup de 20 de copii, nu cred că majorarea normei e soluția, ci mai degrabă restructurarea programei, a conținuturilor, a strategiilor de predare. Avem copii care se pot concentra mai puțin în comparație cu cei din generațiile precedente și trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții bazate pe tehnologie, pe lucruri interactive și practice. Nu cred că majorarea normei e o soluție.

Majorarea normei oricum exista, deși nu era pe hârtie, fiindcă profesorii stăteau în școală. Eu cel puțin îmi aduc aminte când stăteam după orele de la școală încă 1-3 ore pentru că aveam de completat condici, de semnat tot felul de documente, rapoarte, ședințele cu părinții, consultațiile individuale etc. Ele se făceau într-un mod neoficial. Părerea mea e că această măsură a fost adoptată de către Ministerul Educației pentru a nu fi trași la răspundere că nu au redus cheltuielile și în zona bugetară, în educație, și s-au luat doar de celelalte categorii. Fie că vom sta două ore în școală oficial, fie că le stăteam înainte, doar că acum suntem obligați prin lege. Nu cred că o să ajute prea multa această măsură“, a spus, la emisiunea Părinți Prezenți, Petruț Rizea.

