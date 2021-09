Propunerea de amânare a moțiunii anti-Cîțu a căzut. PNL-ului i-a lipsit un vot - votul lui Orban

"A fost votată ordinea de zi în forma propusă de domnul Simonis (n.r. - PSD). După ce s-a votat ordinea de zi şi după ce a fost votată în birourile permanete reunite propunerea de înfiinţare a comisiei de anchetă care se va duce în plen, PSD a decis să-şi retragă reprezentanţii din birourile permanente reunite. Şi au plecat toţi cei opt reprezentanţi ai PSD din birourile permanente ale celor două camere, rămânând numai parlamentarii celorlalte formaţiuni politice. S-a dezbătut punctul doi care, pe scurt, era o cerere de a se trimite către Comisia de statut, care e una comună, pentru verificarea semnăturilor (n.r. - ale moţiunii de cenzură). (...) Rezultatul votului e următorul: au fost 18 membri prezenţi, au votat pentru nouă, şapte împotrivă şi doi parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: respectiv, deoarece a fost vot nominal, au fost prezenţi şi nu au votat domnul deputat Ovidiu Ganţ şi cu subsemnatul, Ludovic Orban. Propunerera nu a fost adoptată.

Se ştie foarte clar că în Parlament se adoptă o propunere, o lege şi aşa mai departe, cu votul a jumătate plus unul dintre cei prezenţi. Au fost prezenţi 18, iar în favoarea solicitării au votat doar 9. Nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi, ca atare propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată această propunere, alţi colegi, colegii mei din Partidul Naţional Liberal au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum şi nu am putut să discutăm punctul trei, prezentarea în birourile permanente reunite a moţiunii de cenzură", a explicat Ludovic Orban.

Cei doi care nu au votat, au ridicat pragul cvorumului, iar propunerea a picat

La un număr de 18 parlamentari prezenţi, era nevoie de zece voturi pentru ca propunerea să treacă. Au fost doar 9 voturi pentru, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Însă dacă Orban şi Ganţ se retrăgeau din sală rămâneau în 16 prezenţi. Însă, rămânând în sală, cei doi care nu au votat au ridicat pragul necesar pentru adoptarea propunerii. Dacă ei ieşeau din sală erau în sală 16 parlamentari, jumătate plus unul însemna 9, iar propunerea trecea. Cei doi care nu au votat - Orban şi Ganţ - au ridicat pragul, astfel încât să pice propunerea.

