Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor

Donald Trump ar fi semnat în secret un ordin prin care autorizează Pentagonul să lanseze atacuri militare împotriva cartelurilor de droguri din America Latină. Unele grupări ar avea legături cu lideri politici de rang înalt, inclusiv cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi emis un ordin secret care permite Pentagonului să intervină militar împotriva rețelelor de traficanți de droguri din America Latină, potrivit unor surse citate de The New York Times, informează EFE, conform Agerpres.

Informațiile, oferite de persoane care au solicitat anonimatul, sugerează că Pentagonul a început deja pregătirile pentru desfășurarea unor acțiuni directe în afara granițelor țării. Totuși, planurile sunt însoțite de dileme legale sensibile, în special legate de legalitatea folosirii forței letale împotriva unor indivizi neînarmați sau care nu reprezintă o amenințare imediată - mai ales în lipsa unei aprobări din partea Congresului.

Trump a trecut pe lista organizațiilor teroriste șase carteluri din Mexic. 'Cartelul Soarelui' ar fi condus chiar de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro

Această posibilă ofensivă împotriva cartelurilor pare să fie parte a efortului mai amplu promis de Trump de a combate criza generată de fentanil, un drog sintetic extrem de periculos. Autoritățile americane susțin că acest opioid este produs în special de cartelurile mexicane, care folosesc precursori chimici proveniți din China, pentru ca ulterior să-l introducă pe piața din SUA - unde epidemia supradozelor de fentanil continuă să provoace mii de decese.

În februarie, administrația Trump a trecut pe lista organizațiilor teroriste șase carteluri din Mexic, inclusiv binecunoscutul cartel Sinaloa. Alături de acestea, a fost desemnată ca grupare teroristă și o rețea din Venezuela, precum și una din El Salvador. În luna iulie, lista a fost extinsă cu așa-numitul Cartel al Soarelui, despre care oficialii americani afirmă că ar fi condus chiar de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro - acuzație negată de Caracas.

Tot în această direcție, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat joi majorarea sumei oferite pentru informații care să ducă la prinderea lui Maduro, recompensa ajungând la 50 de milioane de dolari.

Pe lângă măsurile politice, Statele Unite și-au intensificat și activitatea de supraveghere cu drone deasupra Mexicului, în încercarea de a monitoriza laboratoarele clandestine de fentanil. Aceste misiuni aeriene au fost lansate inițial în timpul administrației Biden și nu permit folosirea armelor letale.

Președintele Mexicului și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Washingtonul

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reacționat public la aceste informații, exprimându-și disponibilitatea de a colabora cu Washingtonul pe teme de securitate, dar subliniind ferm că suveranitatea națională nu este negociabilă. Referindu-se la articolul din New York Times, ea a precizat:

„Am fost informaţi despre acel ordin şi acesta nu are nicio legătură cu participarea vreunui militar sau a vreunei instituţii pe teritoriul nostru”, a declarat Sheinbaum vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

În plus, lidera de la Ciudad de México a respins speculațiile privind o posibilă anchetă despre legăturile dintre cartelul Sinaloa și președintele venezuelean, Nicolas Maduro, menționând că „nu există dovezi”, conform Agerpres.

