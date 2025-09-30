Oamenii de știință au creat un „cocktail de viruși” pentru a combate infecțiile nosocomiale

Oamenii de știință au dezvoltat ceea ce numesc un „cocktail de viruși” pentru a combate super-bacteriile, reprezentând un progres major în tratarea bolilor infecțioase, scrie The Independent.

Cercetătorii de la Universitatea Monash și Spitalul The Alfred, din Melbourne, Australia, au creat un produs care folosește viruși bacterieni, cunoscuți sub numele de „bacteriofagi”, pentru a lupta împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice.

Tratamentul, numit Entelli-02, este un cocktail format din cinci bacteriofagi, conceput special pentru a viza complexul Enterobacter cloacae (ECC), un grup de bacterii responsabile pentru infecții nosocomiale severe și greu tratabile.

„Este pentru prima dată când am conceput și dezvoltat un produs de terapie cu fbacteriofagi pregătit pentru uz clinic, adaptat unui agent patogen bacterian rezistent la antibiotice, la un spital local”, a declarat profesorul Jeremy J. Barr, care a condus studiul publicat în Nature Microbiology.

„Entelli-02 nu este doar o realizare științifică, ci și un instrument clinic construit pentru a fi folosit direct în lupta împotriva agenților patogeni bacterieni mortali și rezistenți la medicamente”, a mai spus el.

Infecțiile cu Enterobacter, asociate cu peste 200.000 de decese la nivel global în 2019

Infecțiile cu Enterobacter sunt cunoscute drept greu de tratat și au fost asociate cu peste 200.000 de decese la nivel global în 2019. Aceste bacterii au apărut în spitale din întreaga lume și au capacitatea de a dezvolta rezistență la multe dintre antibioticele de ultimă linie.

„Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne. Cu Entelli-02, demonstrăm că terapia cu bacteriofagi poate fi precisă, puternică și pregătită pentru aplicare clinică”, a spus profesorul Barr.

Autorul principal al studiului, dr. Dinesh Subedi, a declarat că echipa de cercetare a dezvoltat și produs Entelli-02 printr-un proces riguros de izolare a bacteriofagilor, analiză genetică și testare preclinică.

„Produsul final, Entelli-02, conține cinci bacteriofagi care pot elimina o gamă largă de izolate de Enterobacter și pot reduce încărcătura bacteriană la șoarecii infectați cu peste 99%”, a explicat dr. Subedi.

Echipa spune că este acum pregătită cu un „produs gata de utilizare” pentru a sprijini tratamentul unora dintre cele mai dificile infecții.