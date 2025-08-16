Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului

Potrivit unei surse apropiate discuțiilor dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderul rus ar fi propus să „înghețe” majoritatea liniilor de front dacă forțele ucrainene cedează întreaga regiune Donetsk, zonă industrială care reprezintă unul dintre principalele obiective ale Moscovei, relatează Reuters.

Zelenski a respins cererea, conform sursei citate. În prezent, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv aproximativ trei sferturi din provincia Donetsk, pe care a început să o ocupe încă din 2014.

Trump a mai declarat că a convenit cu Putin că un acord de pace ar trebui urmărit fără un armistițiu prealabil, cerut până acum de Ucraina și de aliații săi europeni, cu sprijinul SUA.

Președintele ucrainean urmează să se întâlnească cu Trump la Washington luni, iar aliații europeni au salutat eforturile americane, dar au promis să mențină sau să intensifice presiunea asupra Rusiei. Surse apropiate discuțiilor au precizat că liderii europeni au fost invitați să participe la aceste discuții.

Summitul Trump-Putin din Alaska, vineri, prima întâlnire între cei doi lideri de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, a durat doar trei ore.

Acordul de pace, singura soluție

„S-a decis că cea mai bună cale de a pune capăt războiului teribil dintre Rusia și Ucraina este un Acord de Pace direct, care să încheie conflictul, și nu un simplu armistițiu, care deseori nu se respectă”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Comentariile lui Trump reflectă pozițiile publice ale Moscovei, care susține că vrea un acord complet și nu doar o suspendare temporară a ostilităților, deși acest lucru este complex, deoarece pozițiile celor două părți sunt „diametral opuse”.

Rusia avansează treptat de luni de zile. Războiul,cel mai sângeros din Europa din ultimele opt decenii, a dus la uciderea și rănirea a peste un milion de persoane de ambele părți, inclusiv mii de civili ucraineni, potrivit analiștilor.

Înainte de summit, Trump afirmase că nu va fi mulțumit decât dacă se va conveni un armistițiu. După întâlnire, a declarat că după discuțiile de luni cu Zelenskiy „dacă totul decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin”.

Aceste discuții amintesc de întâlnirea din Biroul Oval din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur pe Zelenskiy în mod public.

Putin nu prea vrea concesii

Zelenski a declarat că este dispus să se întâlnească cu Putin.

Cu toate acestea, Putin nu a arătat semne de cedare în privința cerințelor Rusiei, care includ și un veto asupra aderării Ucrainei la NATO, și nu a făcut nicio declarație publică privind o întâlnire cu Zelenski Aflat în apropierea președintelui, consilierul Yuri Ushakov a declarat că un summit trilateral nu a fost discutat

Într-un interviu cu Sean Hannity de la Fox News, Trump a semnalat că el și Putin au discutat despre transferuri de teritoriu și garanții de securitate pentru Ucraina, și că au „convenit în mare măsură”.

„Cred că suntem destul de aproape de un acord”, a spus Trump, adăugând: „Ucraina trebuie să fie de acord. Poate vor spune ‘nu’”.

Întrebat ce i-ar recomanda lui Zelenski, Trump a răspuns: „Trebuie să facă un acord”.

