O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști

Poliţiştii au reuşit să salveze o persoană care intenţiona să se sinucidă.

Un echipaj de poliţie a intervenit cu promptitudine, duminică, în comuna Mireşu Mare, reuşind să salveze viaţa unei persoane aflate în stare critică, în urma unei tentative de suicid, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.

Intervenția polițiștilor a făcut diferența dintre viață și moarte





"La sosirea forţelor de ordine, victima se afla în stare de inconştienţă, după ce ar fi încercat să îşi pună capăt zilelor. Poliţiştii au acţionat rapid, reuşind să îi acorde primul ajutor, ceea ce a permis recăpătarea cunoştinţei până la sosirea echipajului medical. Ulterior, persoana a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", a spus Florina Meteş, relatează Agerpres.



Reprezentantul IPJ Maramureş a subliniat că intervenţia rapidă a poliţiştilor şi solidaritatea celor implicaţi au făcut diferenţa între viaţă şi moarte, oferind victimei o nouă şansă într-un moment extrem de vulnerabil.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News