O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă

O nouă pastilă zilnică pentru slăbit, despre care se spune că va fi mai ieftină decât deja popularele injecții Ozempic și Mounjaro, i-a ajutat pe pacienți să piardă în jur de 12 kilograme în cadrul studiilor clinice, precizează The Sun.

Rezultate promițătoare

Persoanele care au urmat tratamentul au reușit să slăbească în medie peste 10% din greutatea corporală în doar puțin peste un an, iar sănătatea inimii lor s-a îmbunătățit, ceea ce sugerează că medicamentul ar putea avea beneficii și asupra altor afecțiuni.

Pastila, numită orforglipron, este produsă de compania Eli Lilly, aceeași care a creat și injecția de succes Mounjaro. Ea face parte din clasa medicamentelor care acționează asupra receptorului GLP-1, la fel ca Ozempic, Wegovy și Mounjaro.

Aceste medicamente acționează imitând hormonii care transmit creierului senzația de sațietate și stimulează eliberarea de insulină pentru a regla nivelul zahărului din sânge. În plus, reduc pofta de mâncare, astfel încât pacientul consumă mai puține calorii și evită creșterea în greutate.

Cum se administrează și de când ar urma să fie disponibilă

Un avantaj major al noii pastile este că se administrează ușor, o dată pe zi, poate fi păstrată la temperatura camerei și nu necesită injecții. Deși compania nu a anunțat încă prețul oficial, medicamentul ar urma să fie mai accesibil decât variantele injectabile, pentru că procesul de producție este mai simplu și mai ieftin.

Totodată, firma ar urma să lanseze pastila la scară globală chiar de anul viitor.

În cel mai recent studiu, care a implicat peste 1.600 de adulți supraponderali cu diabet de tip 2, persoanele care au luat pastila au reușit să slăbească până la 10,5% din greutatea lor, adică aproximativ 10-12 kilograme. Cei care au primit doza maximă au pierdut, în medie, în jur de 10 kilograme, în timp ce grupul care a luat placebo a scăzut doar cu 2,2%.

Chiar și dozele mai mici au fost eficiente, pacienții reușind să piardă între 5 și 8% din greutate. În ansamblu, pastila a dus la o scădere medie de 9,6% pentru toți participanții. În comparație, injecția Mounjaro s-a dovedit mai puternică, determinând o reducere de până la 20% din greutatea corporală.

Efecte secundare

Efectele secundare observate au fost asemănătoare cu cele ale injecțiilor deja existente pe piață. Greața a fost cea mai frecventă, care a apărut la aproape o treime dintre pacienți, iar unele persoane au acuzat și vărsături sau diaree.

Într-un alt studiu desfășurat pe adulți supraponderali fără diabet, rezultatele au arătat o pierdere medie și mai mare, de 12,4% din greutatea corporală.

Între timp, compania rivală Novo Nordisk, producătoarea Ozempic și Wegovy, a dezvoltat și ea o pastilă bazată pe semaglutidă, substanța activă a injecțiilor deja cunoscute. Aceasta a fost deja propusă spre aprobare în Statele Unite, iar testele au arătat că pacienții au pierdut 15% din greutatea corporală în 17 luni cu un tratament zilnic, comparativ cu o scădere de doar 8% în 12 luni cu Wegovy.

Dr. Kenneth Custer, președintele companiei Lilly, a declarat că, având în vedere aceste rezultate pozitive, firma se mișcă rapid pentru a depune cereri de aprobare la nivel global. Potrivit acestuia, dacă va fi aprobat, medicamentul va oferi pacienților o opțiune comodă și ușor de administrat, o pastilă luată o dată pe zi, care poate fi produsă și distribuită pe scară largă, schimbând fundamental modul în care este tratată obezitatea în lume.

