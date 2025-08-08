Data actualizării: | Data publicării:

O membră a Guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare"

O membră a Guvernului și-a depus demisia după apariţia unei dezvăluiri bombă, care denotă o "ipocrizie uluitoare".

Este vorba despre ministrul Rushanara Ali din Guvernul britanic. Ea a fost însărcinată cu portofoliul "Persoanelor fără Adăpost" și a demisionat, după apariţia unei dezvăluiri, conform căreia a crescut chiria pentru o proprietate pe care o deţinea la scurt timp după ce a reziliat un contract anterior de închiriere. Această practica ea însăşi a combătut-o, în cadrul guvernului, relatează vineri agenţia EFE.

Cum a apărut controversa



Controversa a apărut după ce s-a aflat că ea a reziliat contractul de închiriere a unei proprietăţi pe care o deţine în estul Londrei, motivul pe care l-a declarat ca justificare a rezilierii fiind intenţia de a o vinde, dar la scurt timp apoi a oferit din nou aceeaşi proprietate spre închiriere la un preţ mult mai mare, ceea ce guvernul premierului laburist Keir Starmer încearcă în prezent să interzică prin legea privind drepturile chiriaşilor.

"Ipocrizie uluitoare"



Preşedintele de onoare al Partidului Conservator, Kevin Hollinrake (aflat în opoziţie), i-a cerut demisia lui Rushanara Ali, acuzând-o de "ipocrizie uluitoare", în timp ce organizaţiile caritabile care ajută persoanele fără adăpost au cerut de asemenea demisia titularei acestui portofoliu. În cele din urmă, ea i-a transmis joi seară premierului scrisoarea de demisie, dar îşi va păstra mandatul de deputat, scrie Agerpres.

