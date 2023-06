O geantă „mai mică decât un grăunte de sare” a fost vândută cu peste 60.000 de dolari la o licitație. Proprietarul a primit și un microscop / foto

Este necesar un microscop pentru a vedea designul poșetei, obiectul având dimensiunile de 657x222x700 micrometri.

„Suficient de îngustă pentru a trece prin urechea unui ac, aceasta este o poșetă atât de mică încât veți avea nevoie de un microscop pentru a o vedea”, a spus colectivul de artă MSCHF, care a creat poșeta, potrivit BBC.

