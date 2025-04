O gafă diplomatică a lui Donald Trump la funeraliile Papei Francisc, evitată printr-un sfat șoptit al soției sale. Ce i-a spus Melania la ureche

Evenimentul a reunit lideri politici, membri ai familiilor regale și reprezentanți din 130 de țări și organizații internaționale, într-o adunare de o amploare rar întâlnită la Vatican. Din partea Statelor Unite, delegația a fost condusă de președintele Donald Trump, alături de soția sa, Melania. Vizita la Roma a marcat și prima deplasare oficială a lui Donald Trump de la începutul celui de-al doilea său mandat, preluat pe 20 ianuarie.

În timpul Sfintei Liturghii catolice care a durat trei ore, participanții au fost invitați să își ofere „un semn al păcii” printr-o strângere de mână. În timp ce demnitarii prezenți începeau să dea mâna unii cu alții, Donald Trump a fost surprins stând nemișcat, aparent nehotărât să participe la gestul simbolic.

În acel moment, Melania Trump a fost văzută apropiindu-se de soțul său și șoptindu-i câteva cuvinte la ureche.

Pres. Trump shakes hands with world leaders during sign of peace at Pope Francis Funeral Mass in Vatican City pic.twitter.com/dXXbbpNSqD