O firmă românească a cumpărat magazinele unei multinaționale

Senatorul PNL Vlad Mircea Pufu consideră această tranzacție un semnal că economia românească își urmează propriul curs, contrazicând „profețiile” negative care domină spațiul public. „Este primul semn că economia își trăiește dinamica ei, indiferent de profeții. Cu condiția ca statul să nu încurce”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Iată mesajul lui Vlad Mircea Pufu:

„Economia, încăpățânată! Contrazice profețiile?Cu setea de a anunța și dezbate doar despre deficit și apocalipsă economică, o știre, ca un strop de speranță, a trecut total neobservată. Altex preia Bricostore, retailerul englez de bricolaj, de la Kingfisher. Este primul semn că economia își trăiește dinamica ei, indiferent de profeții. Cu condiția ca statul să nu încurce.

Ce înseamnă asta? Că mica industrie românească performează, că se poate dezvolta, că are o piață oferită de aceste rețele de vânzări românești. De altfel, competiția în această zonă este dură — un sector în care a fost greu să pătrundă jucători europeni. Mulți au intrat sub diferite branduri, dar s-au stins ulterior sub presiunea competiției cu lanțurile românești. Parte din magazinele Bricostore achiziționate azi sunt un rebranding al fostelor Praktiker.

În bricolaj, din primii 10 jucători, 7 sunt cu acționari români. Dedeman rămâne fanionul! Concluzia: acolo unde rețelele locale de vânzări sunt puternice, ele susțin industria națională, iar întreg acest lanț înseamnă locuri de muncă bine și corect plătite pe orizontală. Înseamnă inovație, creație, într-un cuvânt branduri cu un fee mare.

Aștept cu nerăbdare ca rețelele noastre, ajunse deja la maturitate, să atace piețele europene, să tragă după ele produsele românești, asigurând piețe de desfacere peste graniță. Așa vor fi competitive, ridicând calitatea și profesionalizând forța de muncă. Multinaționalele pot fi și românești, nu? Ce pot face patrioții? Să cumpere "made in Romania"! Mai puțină demagogie și mai multă unitate și dragoste adevărată de țară!”

