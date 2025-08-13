O femeie și-a ucis soțul după ce s-a dezechilibrat și a căzut peste el

Un incident greu de imaginat s-a petrecut recent în zona Campanhã, Porto, Portugalia, unde o femeie și-a ucis soțul accidental, după ce s-a dezechilibrat și a căzut peste el. Victima, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a murit asfixiat, în ciuda eforturilor vecinilor și echipelor de salvare de a-l salva.

Potrivit informațiilor, tragedia s-a produs în dormitorul cuplului. Soția, care cântărește peste 100 de kilograme, era întinsă pe pat și s-a apropiat de soțul ei, care era deja pe podea, însă și-a pierdut echilibrul și a căzut peste el. Blocată între peretele dormitorului și pat, femeia nu s-a putut ridica singură.

Vecinii, alertați de țipetele disperate ale femeii care cerea ajutor, au intervenit, forțând ușa locuinței. A fost nevoie de cinci persoane pentru a o ridica de pe bărbat, însă, în acel moment, acesta își pierduse deja cunoștința.



Intervenția autorităților

La fața locului au sosit pompierii voluntari din Porto și o ambulanță, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes.

Poliția a efectuat cercetări și expertize medico-legale, stabilind că moartea bărbatului a fost cauzată de asfixiere accidentală.



Alte incidente tragice în Italia

Separat, carabinierii italieni au descoperit cadavrul unui român de 67 de ani, legat cu un lanț de un stâlp, lângă mașina sa cuprinsă de flăcări, în apropierea casei fostei sale iubite.

Pompierii au alertat autoritățile după ce au intervenit la incendiul mașinii. Trupul victimei era pe jumătate ars, iar cazul este cercetat ca fiind unul suspect.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News