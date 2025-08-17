Data publicării:

O femeie a ajuns de urgență la spital după ce și-a stors un coș. Ce este „triunghiul morții” de pe față - FOTO în articol

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
O mamă de 32 de ani din SUA a ajuns la urgențe cu dureri cumplite și fața umflată, după ce a încercat să stoarcă un coș în așa-numitul „triunghi al morții”, zona dintre nas și gură unde infecțiile pot ajunge rapid la creier.

O femeie care și-a stors un coș în așa-numitul „triunghi al morții” de pe față a ajuns de urgență la spital după ce a început să simtă amețeli și o durere „insuportabilă”, scrie Daily Star.

Alisha Monaco nu știa că este riscant să spargi un coș în „triunghiul periculos” – zona cuprinsă între colțurile gurii și podul nasului. Din cauza legăturii cu sinusul cavernos, o regiune aflată în creier, stoarcerea coșurilor în această zonă poate provoca infecții severe.

Tânăra de 32 de ani, care a povestit întreaga experiență pe TikTok într-un clip ce a adunat 7,8 milioane de vizualizări, a spus că îi părea un coș obișnuit care apărea de mai multe ori pe lună. Neputând să îl stoarcă, a folosit un ac special dezinfectat, iar în același moment i-a pocnit urechea, ceea ce i-a provocat amețeli imediate

„Am știut că am făcut o greșeală. Durerea era în partea dreaptă, sub nara dreaptă, până la buză și chiar pe lateralul feței. M-am trezit patru sau cinci ore mai târziu cu o durere cumplită pe partea dreaptă a feței. Toată partea dreaptă era umflată, zâmbetul era strâmb și urechea înfundată. A fost brutal. Mă durea și când încercam să zâmbesc sau să vorbesc”, a spus Alisha. 

Femeia a avut nevoie de tratament imediat

 

Mama a trei copii și-a sunat soțul să vină acasă pentru a avea grijă de cei mici, în timp ce ea a mers la spital.

Alisha a povestit: „Personalul de la urgențe a fost extrem de amabil și a încercat să mă facă să nu mă simt jenată că am venit acolo pentru un coș. Au fost totuși bucuroși că am venit, pentru că umflătura era severă. Era nevoie de tratament imediat, din cauza riscului ridicat de infecție în acea zonă”.

Ea a primit patru medicamente diferite pentru a gestiona simptomele și a preveni răspândirea infecției, după care a fost externată. Din fericire, recuperarea acasă a decurs bine.

Ulterior, Alisha a revenit pe TikTok pentru a atrage atenția asupra riscurilor „triunghiului morții”, după ce auzise anterior de acest concept pe aceeași platformă.

„Am avut un presentiment după ce am spart coșul că ar trebui să verific din nou pe TikTok și, într-adevăr, era exact în zona triunghiului morții. Am vrut doar să îi avertizez pe ceilalți să învețe din experiența mea. Nu am mulți urmăritori, așa că nu credeam că va deveni viral, dar citind comentariile am văzut câți oameni nu știau de existența acestei zone. Mă bucur că am împărtășit asta. Acum toți pot vedea prin ce am trecut și, sper, vor pune doar un plasture pentru coșuri și vor lăsa acea zonă în pace!”, a spus ea.

Foto: Chat GPT

Explicațiile specialiștilor

 

Dermatologul Alok Vij a explicat: „Gândește-te la această zonă mică a feței ca la o linie directă spre creier. Asta datorită sinusului cavernos, o rețea de vene mari aflate în spatele orbitelor. Prin acest sinus, sângele se scurge din creier. O infecție în triunghiul periculos – de la un coș spart sau de la un piercing nazal făcut greșit – are o șansă mică, dar reală, să ajungă direct de pe față în creier, pentru că distanța este foarte mică”.

„Există posibilitatea ca o infecție facială să se transforme într-o infecție ce afectează întregul organism”, a mai adăugat medicul. „Din fericire, șansele sunt relativ reduse, dar ori de câte ori pielea este lezată și intră în contact cu bacterii, există riscul de infecție și de complicații mai grave”, a mai spus el.

17 aug 2025, 19:35
