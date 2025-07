Scriitoarea Passionaria Stoicescu a explicat titlul cărții sale „Pregătește-te de circ”, spunând că acesta face trimitere la stările conflictuale și instabilitatea emoțională din relațiile personale și sociale contemporane, nu la un spectacol în sensul clasic. De asemenea, aceasta a criticat exagerarea unor teme precum promovarea identităților sexuale minoritare.

„Pace și înțelegere să fie! Tocmai asta nu e. Eu, de pildă, am dat acest titlu, „Pregătește-te de circ”, cărții asteia. În ce sens? În sensul că nu sunt numai analizele psihologice din lumea contemporană pe care eu le urmăresc în carte, nu e vorba numai de starea conflictuală a cuplului restrâns, a cuplurilor care ne dirijează.

Cred că circul ăsta anunțat în titlu nu e spectacolul al cărui program cuprinde reprezentații de gimnastică, de acrobație, de dresaj, de numere comice, ci este metafora stării de spirit provocate de situațiile pe care le trăiesc personajele, o gimnastică a trăirilor, o acrobație pentru a masca adevărata existență, care existență uneori e repudiată de societatea contemporană.

Eu nu spun că nu trebuie să existe homosexuali și lesbiene, dar nu să faci caz de această anomalie, pentru că marea majoritate a oamenilor nu suntem așa. Pe vremuri se zicea: minoritatea se supune majorității. A, nu! Trebuie să facem parade…”, a spus scriitoarea Passionaria Stoicescu.

Publicarea cărții „Mămici, tătici și puii lor cei mici”, refuzată din cauza noilor dispoziții

Scriitoarea Passionaria Stoicescu a povestit cum publicarea cărții sale „Mămici, tătici și puii lor cei mici” a fost refuzată din cauza noilor dispoziții. Ea a criticat această tendință, considerând că familia are un rol esențial în viață și în educația copiilor. Scriitoarea a subliniat importanța literaturii ludice și a echilibrului emoțional în cărțile pentru copii, care trebuie să îmbine joaca, învățătura, critica și lauda cu sensibilitate și creativitate.

„Vreau să vă spun că am suferit grozav că, la un moment dat, am avut o carte, „Mămici, tătici și puii lor cei mici", care a apărut la o editură îndrăgită de mine și unde mi-am scos marea majoritate a cărților pentru copii, Editura Carminis de la Târgoviște, iar editoarea, care e profesoară și ea și care îmi e prietenă, în clipa în care a văzut că e vorba de familie – până și în lumea animalelor familia contează, în felul ăsta te înmulțești și mergi mai departe – mi-a spus: „Mă, avem acum niște dispoziții, hai să mai așteptăm cu cartea asta. Uite, eu în manuale trebuie să vorbesc despre părinte 1 și părinte 2".

Ce? Astea sunt noile legislații, noile dispoziții europene. Am așteptat un an. A venit anul următor, ce facem cu cartea? Zice: „Ce să facem? Tot așa dificil este, dar să știi că am văzut la televizor o emisiune care se numea „Mămici cu lipici”. Mă, lasă-mă în pace! La mine nu sunt cu lipici, la mine e clar „Mămici, tătici și puii lor cei mici".

Este un exemplu și un îndemn că până și animalele au o filosofie a existenței lor și această înțelegere că există mame ultradevotate, că există tați ultradevotați și care merită să-i pui în poezie, copilul să învețe jucându-se. Pentru literatura de copii contează enorm de mult și ludicul există și în cărțile serioase. Până când nu ai bine dispus omul și l-ai invitat la joc, e greu să-l prinzi, dar pentru asta îți trebuie o strategie, îți trebuie ca sufletul tău să fie acrobat și să poată să treacă de la starea de plâns, la starea de voioșie, de la critică la laudă, dar să fie recompensă și pedeapsă după cum se merită. Nu numai pedepse, nu numai recompense. Cui? Nici nu are treabă cui!”, a spus scriitoarea Passionaria Stoicescu la emisiunea De Ce Citim, de pe DC News şi DC News TV.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News