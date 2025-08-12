Data publicării:

O americancă a renunțat la viața de lux din SUA pentru Albania – și nu s-ar mai întoarce. "Îți taie respirația"

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
O americancă a mărturisit ce a determinat-o să renunțe la afacerea din Los Angeles și să se mute în Albania.

Cheryl Orlov, o femeie de 55 de ani din Los Angeles, a decis în 2023 să își închidă afacerea și să își lase în urmă viața din California pentru a se muta în Albania. Decizia a venit după ani de călătorii și dorința tot mai puternică de a trăi în afara Statelor Unite.

„Am petrecut 23 de ani în zona Los Angeles, unde casa mea era la doar trei kilometri de Redondo Beach. Am deținut o companie de mobilier timp de 32 de ani, construită de la zero, și am muncit foarte mult pentru a-mi crea un stil de viață confortabil”, a povestit ea pentru Bussines Insider.

Deși era mulțumită de viața din Los Angeles, simțea mereu dorința de a explora.

„Eram foarte activă, mai ales în sporturile de anduranță, și iubeam să călătoresc. Spuneam mereu că acest oraș e un loc minunat dacă nu poți să vezi întreaga lume”, a mai spus ea.

În 2016, o călătorie caritabilă în Africa — Uganda, Maroc și Africa de Sud — i-a schimbat perspectiva: „Eram pregătită să mă mut în străinătate, trebuia doar să îmi dau seama cum”.

De ce a ales Albania

 

A fost nevoie de șapte ani pentru a-și vinde proprietățile, a-și reduce locuința și a începe dizolvarea afacerii. Momentul decisiv a venit în aprilie 2022, când a ascultat un podcast.

„Un blogger intervievat a spus să verific Albania. Am fost pe toate cele șapte continente și în aproape 50 de țări, dar Albania nu era pe radarul meu”, a mai spus femeia.

După luni de documentare, în septembrie 2022, a făcut o „călătorie de explorare” împreună cu o prietenă. În Tirana, capitala țării, a simțit imediat că a găsit locul potrivit.

„Cultura și istoria Albaniei sunt atât de bogate — îți taie respirația. Ospitalitatea oamenilor este incomparabilă. Te fac să te simți ca acasă, ca parte din familie”, a mai spus femeia.

În septembrie 2023, Cheryl s-a mutat definitiv la Tirana, într-un cartier liniștit.

„Clădirea în care locuiesc este o vilă cu cinci apartamente, câte unul pe fiecare nivel. Eu stau la parter, într-un apartament cu două dormitoare și o baie, pentru care plătesc 400 de euro (466 de dolari) pe lună”, a mai spus femeia.

"Nu mi-am dat seama cât de stresată eram în America până m-am mutat la Tirana"

 

Cheltuielile lunare sunt reduse: între 20 și 30 de euro pe săptămână pentru cumpărături din piață, 15-20 de euro pentru o cină în oraș, 0,50 dolari pentru un bilet de autobuz și aproximativ 5 euro pentru o cursă cu taxiul.

Deși învățarea limbii albaneze este o provocare, cel mai greu îi este să se obișnuiască cu faptul că expatriații vin și pleacă frecvent.

„Este dificil să tot spui la revedere. În California nu aveam această problemă”, a mai spus ea.

Chiar dacă nu știe dacă Albania va fi „acasă” pentru totdeauna, Cheryl spune că schimbarea i-a adus liniște și libertate.

„Nu mi-am dat seama cât de stresată eram în America până m-am mutat la Tirana. Călătoresc mai mult, pot zbura ușor în Europa, Africa sau Asia. Am experimentat atâtea culturi diferite și mă simt un om mai complet”, a mărturisit ea.

O americancă a renunțat la viața de lux din SUA pentru Albania – și nu s-ar mai întoarce. "Îți taie respirația"
12 aug 2025, 12:40
