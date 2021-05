Noul Renault Arkana, disponibil la comandă în România

Potrivit producătorului, tehnologia E-TECH Hybrid poate acoperi până la 80% din timpul de conducere în oraș exclusiv cu energie electrică, reducând emisiile de CO2 și consumul de combustibil cu până la 40% față de un motor termic. Mașina aduce o nouă completare gamei, fiind un SUV sportiv. Echipată cu roți mari cu un diametru de 690 mm, mașina măsoară 4.568 mm în lungime, 1.571 mm în înălțime și are un ampatament de 2.720 mm.

Noul model este disponibil în șapte culori ale caroseriei și are trei tipuri de jante de 17” și 18” şi poate fi comandat începând cu data de 10 mai.

Motor în patru cilindri, cu injecţie directă

Noul Arkana poate fi echipat și cu un motor aspirat TCe cu o capacitate cilindrică de 1,3 litri, în patru cilindri, cu injecție directă, disponibil pe toate nivelurile de echipare, un motor eficient din punct de vedere al consumului de combustibil și robust. Combinat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj EDC, acesta este disponibil în versiunea de 140 CP, scrie Mediafax.

Mașina are, de asemenea, o caracteristică unică sub capotă: un motor TCe micro-hibrid cu o capacitate cilindrică de 1,3 litri, cu un sistem suplimentar de alternator-starter asociat cu o baterie Litiu-Ion de 12V aflată sub scaunul pasagerului.

Mașina poate fi achiziționată în oricare dintre cele trei versiuni de echipare: ZEN, INTENS și R.S. Line, atât online cât și prin rețeaua de dealeri ai producătorului.

Fiecare unitate vine cu o serie de opționale precum Easy Link 7" (sistemul multimedia conectat, cu navigație, ecran tactil 7", Bluetooth - audio streaming și handsfree) sau Easy Link 9,3" (sistemul de navigație cu ecran tactil 9,3, afișaj tip portrait, cu sistem audio BOSE, funcție replicare smartphone, 6 difuzoare, 2 porturi USB); Rear Cross Traffic Alert, tapițerie din piele, scaune încălzite, pachete de personalizare (pentru versiunea RS Line), vopsea metalizată etc.

Cât costă noul Arkana

Clienții pot să precomande noul Arkana cu un preț promoțional de la 25.540 de euro pentru nivelul de echipare ZEN și motorul TCe de 140 de cai putere cu EDC, scrie automarket.ro.

Nu au fost comunicate încă prețurile “standard”.