Data actualizării: 17:58 29 Sep 2025 | Data publicării: 17:54 29 Sep 2025

Nouă lovitură pentru Cătălin Cherecheș. Suma de bani confiscată de judecători
Autor: Andrei Itu

catalin-chereches-da-statul-in-judecata_28083200 Inquam Photos / Cornel Putan
 

Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea unei sume de bani de la Cătălin Cherecheş, fost primar al municipiului Baia Mare.

Este vorba despre suma de 2,6 milioane lei, reprezentând avere nejustificată.

Ce spune Instanța

"Admite sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Cluj prin Ordonanţa nr. 2/28.11.2019 pronunţată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei cercetate Cherecheş Cătălin, în contradictoriu cu statul român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Integritate.

Constată că persoana cercetată a dobândit nejustificat suma de 2.685.708,318 lei şi, în consecinţă, obligă persoana cercetată la plata acestei sume în favoarea statului român prin Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare", conform portalului instanţelor de judecată.

Decizia vine după şase ani de procese, de la momentul în care Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că fostul edil nu poate justifica o sumă mare din avere.

Diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate

Astfel, în anul 2019, ANI a constatat existenţa unor diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de către Cătălin Cherecheş, în cuantum total de 2.685.708 lei, şi a sesizat instanţa de judecată.

În 2021, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj, constată că dobândirea sumei de 2.685.708 lei nu are un caracter justificat şi dispune confiscarea acestei sume de la Cherecheş.

Peste doi ani, în 2023, Instanţa supremă anulează decizia şi dispune rejudecarea cauzei, pentru ca luni, 29 septembrie, CA Cluj să pronunţe aceeaşi decizie de confiscare.

Fostul primar din Baia Mare se află în închisoare din noiembrie 2023, având de executat o condamnare de 5 ani pentru luare de mită, notează Agerpres.

