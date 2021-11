Nou Guvern. Mihai Daraban: Este cea mai bună soluţie. Condiţii minimale

Mihai Daraban a fost întrebat de către Bogdan Chirieac, la DC News TV, cum vede rezolvarea crizei politice şi ce formulă de guvern ar fi bună pentru România în situaţia actuală.

„Domnule preşedinte, pentru business-ul din România, ce formulă de guvern ar fi bună?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În primul rând un guvern stabil, nu minoritar, fără îndoială. Un guvern stabil care, chiar dacă e format din politicieni, să aibă şcoala făcută la zi. Dacă au trecut şi prin business... ministerele economice să fie totuşi cu oameni care au rupt o factură în viaţa lor şi care au dat de lucru la câţiva oameni. Sunt nişte condiţii minimale, până la urmă. Vi se pare că cer prea mult?

Din punctul meu de vedere, la cum apar şi cum se circumscriu datele la ora actuală, ar fi foarte bine un guvern PNL – PSD. Vă aduc aminte: cred că cel mai bun Cod fiscal a fost cel făcut de Guvernul Ponta, şi recunoscut de tot mediul de afaceri. Ce e real, ce e adevăr, e adevăr, nu putem contesta”, a răspuns Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

În cadrul aceluiaşi interviu, Mihai Daraban, preşedintele CCIR, a atras atenţia asupra unor probleme legate de societăţile comerciale din România

"A fost prezentat de multe ori în mass-media celebrul caz al ciobanului de la stână care îşi lasă buletinul unor băieţi deştepţi de prin Capitală şi omul acela habar n-are că este administrator la o societate comercială. Este o realitate pe care noi vrem, printr-o legislaţie care ar urma să intre în Parlament, să o aranjăm într-un fel, adică să existe un oarecare control şi, inclusiv, calitatea de administrator al unei societăţi, nu vorbesc de cea de acţionar.

Acţionarul poate fi analfabet, nu contează, are idei de afaceri, foarte bine. Dar administratorul care semnează un bilanţ trebuie să fie conştient de ce semnează.

Dacă vă duceţi la Registrul Comerţului, au un ‘J’, au o adresă de buletin, un CNP al administratorului, o adresă de firmă. Toate aceste date sunt, problema este că nu le ia nimeni într-un control. Din păcate, ”vinovaţii” de serviciu sunt firmele care depun bilanţul la organele fiscale. Ei duc greul şi ‘şi-o şi iau’, cum se spune pe româneşte. Este o realitate", a declarat Mihai Daraban la DC News.

"Un lucru pozitiv este că a crescut baza de impozitare. Am avut, anul acesta, depuse 768.367 bilanţuri, faţă de 731.440 cu un an înainte. Deci iată că au mai apărut în jur de 37.000 de companii care au depus bilanţ, în plus faţă de anul precedent. Este un aspect pozitiv", a mai spus Mihai Daraban, preşedintele CCIR, în cadrul interviului acordat, marţi, DC News.