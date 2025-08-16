Nota pe care o dă Trump întâlnirii cu Putin. ”Am negociat măsuri de securitate, pământ”

În ciuda unui acord în Alaska, președintele american Donald Trump dă nota 10 întâlnirii cu omologul rus Vladimir Putin. ”Astăzi nota 10” a spus el pentru Fox News, potrivit Reuters.

”Întâlnirea a fost de nota 10 pentru că ne înţelegem de minune”, a afirmat Donald Trump. Republicanul a insistat că el şi Vladimir Putin au vorbit ”foarte sincer” în remarcile lor de după întâlnirea din Alaska.

Discuție față-n față



Întrebat dacă el şi omologul său rus au avut o întrevedere între patru ochi, Trump i-a răspuns lui Sean Hannity de la Fox News: ”Da, am avut. De fapt, am avut după discursurile noastre. A ţinut un discurs foarte bun şi l-am terminat şi eu. Şi după aceea am vorbit. Imediat după aceea, am vorbit foarte sincer. Cred că vrea să vadă că se face”.



În interviul pentru Fox News, Trump a insistat că vrea să vadă că oamenii încetează să mai moară în Ucraina.

"Am negociat puncte privind NATO, măsuri de securitate, pământ"

El a reiterat totodată ceea ce a declarat şi în conferinţa de presă comună cu Putin şi anume că au fost negociate multe puncte în timpul întrevederii în şase - cei doi preşedinţi plus încă doi oficiali de ambele părţi -, dar că "nu este deloc o afacere încheiată".



"Am negociat puncte privind NATO, măsuri de securitate, pământ", a enumerat el, adăugând că au mai rămas unul sau două puncte destul de semnificative asupra cărora trebuie să cadă de acord. "Cred că suntem destul de aproape de un acord", a afirmat el.



Trump a anunţat totodată că Zelenski şi Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un armistiţiu care să pună capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

"Acum, depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să realizeze acest lucru. Şi aş spune, de asemenea, că naţiunile europene trebuie să se implice puţin. Dar depinde de preşedintele Zelenski... Şi dacă doresc, voi fi prezent la următoarea întâlnire", i-a spus Trump lui Hannity.



"Cred că vor stabili acum o întâlnire între preşedintele Zelenski, preşedintele Putin şi cu mine", a adăugat el.



El l-a sfătuit de altfel pe preşedintele ucrainean să ajungă la un acord.



"Ucraina trebuie să fie de acord şi poate că vor spune nu", a mai declarat el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News