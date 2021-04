NOI locuri de muncă în România. Vlad Vameșu: Condițiile de muncă nu sunt cu nimic mai prejos decât cele din șantierele occidentale!

„Am dezvoltat, în cadrul Comisiei de Muncă și Educație, un proiect, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și mai ales cu ANOFM. În momentul de față, e într-o versiune beta. Am identificat o fereastră de oportunitate dată de pandemie, pentru că, în această perioadă, în Europa multe șantiere, unde lucrează români, s-au închis. Ei au fost nevoiți să se întoarcă în țară și să se angajeze în șantierele românești. Nu am avut în ultimii ani o fereastră de oportunitate mai mare! Am dezvoltat împreună cu colegii mei o plaformă online, care acum este în teste. Noi, dar și alte firme de construcții, care nu sunt neapărat membre în asociație, vom putea ridica nevoile de personal pe diferite specialități. De cealaltă parte, AJOFM-urile, prin structurile județene, pot introduce pe plaformă candidații care își caută un loc de muncă pe șantierele din România”, a explicat Vlad Vameșu.

„Această fereastră de oportunitate va dispărea în curând și sperăm să demonstrăm că firmele românești au standarde importante și condițiile de muncă în România nu sunt cu nimic mai prejos de pe cele din șantierele occidentale!”, a subliniat acesta.

Întrebat când va fi funcțională platforma la care a făcut referire, Vlad Vameșu a făcut următoarele precizări: „Estimăm că în maxim două luni va fi funcțională, dacă nu chiar mai repede.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Upgrade Romania: INVESTIȚIILE, „COLACUL DE SALVARE” AL ECONOMIEI?”, eveniment organizat de trustul DC Media Group, din care fac parte DCNewsTV, DCNews, DCMedical, DCBusiness, StiriDiaspora.ro, Spectacola.ro şi DefenseRomania.ro.

Upgrade Romania – INVESTIȚIILE, “COLACUL DE SALVARE” AL ECONOMIEI?