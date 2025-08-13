Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni

CITEȘTE ȘI - Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Nicușor Dan, președintele României a dat detalii despre discuțiile pe care le-a avut cu liderii europeni în așa numita „Coaliție a celor dispuși”.

„Tocmai am participat la videoconferința „Coaliția celor dispuși” pentru a ne coordona pozițiile înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi, care sprijină această abordare.

Salutăm, de asemenea, hotărârea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina.

Cu toții suntem de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte ca orice negocieri să aibă loc.

Fiind vecinul cu cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina, modul în care se obține pacea este extrem de important pentru România, la fel cum este pentru întreaga Europă.

Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc.

De aceea, avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei.

Suntem, de asemenea, de acord că orice acord de pace ar trebui însoțit de garanții de securitate solide pentru Ucraina“, a scris Nicușor Dan pe X.

CITEȘTE ȘI - Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Zelenski dezvăluie ce l-a avertizat pe președintele american

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News