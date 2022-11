Nicoleta Luciu, transformare spectaculoasă: Cum a reușit să slăbească 30 de kilograme și să arate incredibil

Nicoleta Luciu a dispărut complet de pe micile ecrane de ceva timp, însă aceasta și-a ținut în continuare fanii conectați la viața sa privată, prin intermediul rețelelor de socializare. În acest fel, internauții au putut observa, de-a lungul timpului, faptul că vedeta nu s-a schimbat aproape deloc în decursul acestor ani, ba chiar a întinerit. Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Nicoleta Luciu se poate mândri cu o siluetă impecabilă, dar și cu un ten ce se ține departe de riduri. În acest sens, actrița le-a dezvăluit tuturor care este secretul prin care reușește să se mențină în formă. Aceasta are o dietă extrem de strictă, cu ajutorul căreia a reușit să dea jos 30 de kilograme, în mai puțin de două luni.

"Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu nu mănânc decât să pot să merg pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele, a declarat Nicoleta Luciu la iUmor.

Se pare că tot mai multe vedete aleg dieta vegană.

Citește și:

Dragoș Pătraru, transformare spectaculoasă: La ce alimente a renunțat. ”După ce le scoți pe astea, slăbești 30 de kilograme”

De la 122 de kilograme, cât cântărea în trecut, Dragoș Pătraru a ajuns astăzi să se bucure de cântarul care-i arată chiar mai puțin de 80 de kilograme. Ce schimbări a făcut jurnalistul? Multe! A renunțat la unele alimente, la alcool și a început să facă sport.

"Eu când îmi pun ceva în cap, mă duc orice ar fi. La început, încercările au fost proaste, eu am trecut prin toate lucrurile. Știu că orice dietă funcționează, până nu mai funcționează și apoi am înțeles, că am vrut să știu mai mult. După ce am înțeles toate procesele, a fost mult mai ușor să înțeleg și să reușesc să-i fac și pe alții să înțeleagă și am început să slăbesc. Primele 10 kg le elimini foarte repede, trebuie să-ți pui doar o ordine în viață. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete și viață când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a spus că amândoi o să murim la aceeași vârstă, diferența o face confortul din ultimii 25 de ani. Atunci când ești tânăr, ești nemuritor și corpul duce oricât și orice. Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, știu ce mănânc și cum îmi dozez sportul", a mărturisit Dragoș Pătraru în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Randi, secretul siluetei, la 38 de ani. Alimentele la care a renunțat DEFINITIV

Andrei Ropcea, cunoscut sub numele de scenă Randi, este unul dintre cei mai apreciați artiști și producători muzicali din România. A cunoscut succesul muzical în 2005, ca membru al trupei „Morandi”, alături de Marius Moga. În 2011 a pornit în cariera solo și și-a creat propria casă de discuri.

Muzica sa l-a purtat în destinații îndepărtate. Țări ca Rusia și Kazakhstan îl primesc pe artistul român cu brațele deschise, iar muzica sa răsună în radiourile străinilor.

Pe lângă faptul că este unul dintre cei mai buni artiști de la noi din țară, Randi se numără și printre cei mai râvniți bărbați din lumea mondenă. Cu un sex-appeal debordant, artistul reușește de fiecare dată să cucerească inimile tuturor doamnelor și domnișoarelor. Și asta nu este tot! Pe lângă vocea care l-a dus pe culmile succesului, artistul pune pe jar domnișoarele cu fizicul său perfect. Acesta a dezvăluit cum și-a schimbat stilul de viață, dar și care este rutina sa de îngrijire.

