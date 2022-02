Randi, secretul siluetei, la 38 de ani. Alimentele la care a renunțat DEFINITIV: Lumea mă acuză

Andrei Ropcea, cunoscut sub numele de scenă Randi, este unul dintre cei mai apreciați artiști și producători muzicali din România. A cunoscut succesul muzical în 2005, ca membru al trupei „Morandi”, alături de Marius Moga. În 2011 a pornit în cariera solo și și-a creat propria casă de discuri.

Muzica sa l-a purtat în destinații îndepărtate. Țări ca Rusia și Kazakhstan îl primesc pe artistul român cu brațele deschise, iar muzica sa răsună în radiourile străinilor.

Pe lângă faptul că este unul dintre cei mai buni artiști de la noi din țară, Randi se numără și printre cei mai râvniți bărbați din lumea mondenă. Cu un sex-appeal debordant, artistul reușește de fiecare dată să cucerească inimile tuturor doamnelor și domnișoarelor. Și asta nu este tot! Pe lângă vocea care l-a dus pe culmile succesului, artistul pune pe jar domnișoarele cu fizicul său perfect. Acesta a dezvăluit cum și-a schimbat stilul de viață, dar și care este rutina sa de îngrijire.

Alimentele la care a renunţat definitiv



"Nu mai mănânc prăjeală, mănânc puțină pâine. Nu mai mănânc carne, atât de controversată, în afară de pește și fructe de mare, la care nu pot să renunț. Nu este bine să abuzezi de nimic, nici măcar de apă. Mi-am propus să mănânc câte două ouă, de două ori pe săptămână și să renunț și la brânză. Lapte oricum nu beau că am fost intolerant și nici brânză, dacă nu este cea mai sănătoasă. Îmi iau proteinele din legume, din humus, dar mănânc și pește. De când am renunțat la toate aceste alimente, nu am avut probleme cu energia și nici cu vitaminele. Toți avem carențe", a dezvăluit Randi, în emisiunea "Vorbește lumea", de pe Pro Tv, potrivit Spectacola.

Totodată, Randi a precizat că nu a apelat până acum la operațiile estetice, ci folosește doar un ulei de cocos pentru a-și menține pielea hidratată.

"Nu am văzut schimbarea la ten de când mi-am schimbat stilul de viață, și asta pentru că am făcut-o de la o vârstă destul de fragedă. Lumea mă acuză că mi-am injectat în față, dar nu mi-am făcut nimic până acum. Probabil când o să prind curaj și o să am nevoie, o voi face. Folosesc ulei de cocos pe tot corpul și cam atât. Eu prefer să am un ten mai gras, decât unul uscat. Merg foarte rar la masaj.", a mai spus artistul.

