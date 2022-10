Dragoș Pătraru, transformare spectaculoasă: La ce alimente a renunțat. ”După ce le scoți pe astea, slăbești 30 de kilograme”

De la 122 de kilograme, cât cântărea în trecut, Dragoș Pătraru a ajuns astăzi să se bucure de cântarul care-i arată chiar mai puțin de 80 de kilograme. Ce schimbări a făcut jurnalistul? Multe! A renunțat la unele alimente, la alcool și a început să facă sport.

”Eu când îmi pun ceva în cap, mă duc orice ar fi. La început, încercările au fost proaste, eu am trecut prin toate lucrurile. Știu că orice dietă funcționează, până nu mai funcționează și apoi am înțeles, că am vrut să știu mai mult. După ce am înțeles toate procesele, a fost mult mai ușor să înțeleg și să reușesc să-i fac și pe alții să înțeleagă și am început să slăbesc. Primele 10 kg le elimini foarte repede, trebuie să-ți pui doar o ordine în viață. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete și viață când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a spus că amândoi o să murim la aceeași vârstă, diferența o face confortul din ultimii 25 de ani. Atunci când ești tânăr, ești nemuritor și corpul duce oricât și orice. Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, știu ce mănânc și cum îmi dozez sportul”, a mărturisit Dragoș Pătraru în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

A renunțat la carne

Majoritatea membrilor din familia lui Dragoș Pătraru au renunțat la carne de trei ani de zile.

”La carne am renunțat de trei ani, dar nici nevasta mea și nici fiica nu mai consumă. Mâncăm pește din când în când. Eu nu credeam că nu pot să mă simt atât de bine. Mie-mi plăcea carnea foarte mult, dar eu sunt mult mai bine acum, inclusiv cu analizele. Carnea pe termen lung este toxică pentru organism”, a spus realizatorul TV.

Cele mai nocive alimente

Întrebat despre cele mai nocive alimente pentru organism, el a răspuns:

”Zahărul, în orice formă. Tot ce înseamnă procesat, carnea cu totul. Tot ce înseamnă orez alb, făină albă, produsele de patiserie. Orezul alb e doar energia din bobul de orez, e carbohidratul simplu.

Nu mai mâncați covrigi, astea sunt dezastru pentru sănătate, tot ce înseamnă fresh, nu mai beți fresh-uri, mănâncă portocala întreagă. Fibrele din fruct împiedică absorbția zahărului și odată ajunsă în fresh nu mai are nicio barieră, mănânci două tone de zahăr. Laptele dulce este la fel, cea mai mare nenorocire. După ce le scoți pe astea, slăbești 30 de kilograme”, spune Dragoș Pătraru.

Până la ce oră este bine să bei apă

Dragoș Pătraru recomandă tuturor să nu mai consume apă după ora 19:00.

Cum să slăbești rapid doar renunțând la obiceiurile alimentare nesănătoase

Iată câteva recomandări de top, care sigur vor face diferența:

- renunță la băuturile acidulate.

- renunță la produsele de ronțăit.

- renunță la sosuri.

- renunță la prăjeli, alege să prepari propusele la cuptor, vor fi mai gustoase și mai sănătoase.

- renunță la fast food.

- bea apă înainte de orice: când te trezești, înainte să mănânci.

- ia micul dejun, e foarte important.

- mănâncă ceva dulce doar până-n ora 11:00 și cu moderație.

- fă mișcare fizică.

- mănâncă un măr după ce faci sport (nu vei mai avea poftă de dulciuri).

- nu uita de salate, ajută la un tranzit intestinal normal.

